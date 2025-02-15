Trading Simulator in StrategyTester MT4

5
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  • Sandro Begashvili
    Sandro Begashvili

    Sandro Begashvili

    5 (5)
    Sandro Begashvili - MQL5、MQL4、Python 和 Pine Script 开发者
    我为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 开发交易程序：智能交易系统、自定义指标和图形交易面板。请描述您的想法，我会将其变成可运行且有文档说明的代码。
    我能开发什么
    智能交易系统（EA）- 适用于 MT4 和 MT5 的自动化策略
    指标 - 带提醒功能并支持多周期的自定义分析工具
    交易面板（GUI）- 一键交易和风险管理界面
    脚本与工具 - 订单处理、报表和数据导出
    我使用的方法
    4 产品 1 评论
  • 版本: 1.5
  • 更新: 15 五月 2025
  • 激活: 5

Rhino Backtest Manager - 用于实盘交易和策略测试器的交易管理面板

Rhino Backtest Manager 是一个交易管理面板，可在实盘交易和 MetaTrader 4 策略测试器中运行。它允许您在测试器内手动下单和管理订单，界面与实盘账户完全相同，因此可以先用历史数据检验策略，再直接用同一工具进行交易。

面板会根据您设置的风险参数计算持仓量，在发送订单前显示每个止损和止盈的金额价值，并按日、周、月以及账户全部历史记录交易结果。

用户手册：产品使用说明

免费演示版：下载演示版

MetaTrader 5 版本：Rhino Backtest Manager MT5 版

首次运行前必须安装手册页面提供的字体。未安装字体时，面板无法正常显示。

功能

双模式。同一个面板可在实盘交易和策略测试器模式下运行。

订单类型。支持市价、限价和止损订单，发送前可调整入场价格。

风险设置。止损、止盈和盈亏比可以分别启用或关闭。

手数计算。持仓量可设为固定手数、账户货币的固定金额，或余额的百分比。

交易列表。列出持仓和挂单的手数、方向、入场价格、止损、止盈和当前结果。可逐笔平仓，也可一次全部平仓。

统计数据。账户数据、按方向统计的胜率，以及当日、本周、本月和账户全部历史的净利润。

市场报价。显示市场报价窗口中各品种的买价和卖价，点击可打开该品种的图表。此功能在实盘交易中可用。

图表标签。每笔交易在图表上标出入场线、手数和当前结果，并附有平仓按钮。

当日结果。单独的窗口以大字号显示当前交易日的净结果。

配色方案。界面可在深色和浅色配色之间切换。

测试器中的指标。将图表保存为名为 tester.tpl 的模板，运行测试器时会自动加载这些指标。

窗口

窗口 内容
主面板 开关其他窗口，切换配色方案，显示或隐藏图表标签
控制面板 方向、手数计算方式、订单类型、止损、止盈、盈亏比、入场价格和下单按钮
订单参数窗口 止损和止盈的价格水平、点数距离和金额结果，以及品种、手数、订单类型和入场价格
交易窗口 持仓和挂单，可逐笔或批量平仓，并显示全部止损或全部止盈触发时的合计结果
统计窗口 账户数据、交易笔数和各时间段的净利润
市场报价窗口 买价和卖价，可切换图表，在实盘交易中可用
当日结果窗口 当前交易日的净结果
图表标签 每笔交易的入场线、手数和当前结果，并附平仓按钮

统计数据

账户 交易 净利润
余额 交易笔数 今日
净值 胜率 本周
可用保证金 买入交易及其胜率 本月
保证金水平 卖出交易及其胜率 全部历史

两种模式的差异

功能 实盘交易 策略测试器
市价、限价和止损订单
止损、止盈、盈亏比
交易窗口和批量平仓
统计窗口
图表标签
深色和浅色配色
市场报价窗口
拖动调整止损和止盈
用键盘输入数值

MetaTrader 在策略测试器内不接受键盘输入。在测试器模式下，所有数值均通过箭头按钮设置，箭头按钮可按一个步长或十个步长改变数值。

开始使用

1. 安装手册页面提供的字体。

2. 将产品加载到图表，或在策略测试器中选择它作为智能交易系统。

3. 从主面板打开控制面板，选择买入或卖出。

4. 选择手数的计算方式和订单类型。

5. 启用需要的止损、止盈和盈亏比，用箭头按钮设置水平，实盘交易中也可直接输入。

6. 发送订单，然后在交易窗口中进行管理。

问题与解答

它能在策略测试器内运行吗？可以。测试器以可视模式运行时，订单处理、风险设置、统计数据和图表标签均可使用。

有演示版吗？有，上方提供了免费演示版的链接。

有另一个平台的版本吗？有，上方提供了 MetaTrader 5 版本的链接。

面板显示不正常。原因是未安装字体。请安装手册页面提供的字体。

测试时可以使用自己的指标吗？可以。在实盘交易中设置好图表，将模板保存为 tester.tpl，运行测试器时会加载这些指标。

支持哪些品种和时间周期？支持您的经纪商提供的全部品种和时间周期。

为什么在测试器中无法输入数值？MetaTrader 在策略测试器中不接受键盘输入，请改用箭头按钮。

如有问题或建议，欢迎通过私信联系。

评分 1
reign777
280
reign777 2025.04.22 17:44 
 

Sandro is extremely helpful and quick to support this product with fixes and upgrades. One of the very few products that displays your risk at full stop out for your each and all trades.

Excellent tool for managing risk, placing trades and displaying your account performance.

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PZ Trade Pad Pro MT4
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3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
实用工具
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
SmartFastTrade AI
Muhammad Faisal Sagala
实用工具
Transform Your Trading with SmartFastTrade AI: Speed and Ease at Your Fingertips! Introduction Are you a trader struggling with slow order execution? Do you want a tool that can assist you in making quick and accurate trading decisions? If yes, then SmartFastTrade AI is the answer to all your trading needs. With its unique combination of speed, user-friendliness, and advanced features, SmartFastTrade AI will help you unlock your full trading potential. Let's delve deeper into why this innovativ
作者的更多信息
Rhino PDF Trade Report MT5
Sandro Begashvili
实用工具
Rhino PDF Trade Report — 将您的 MT5 交易历史导出为 PDF 一键将您的 MetaTrader 5 账户历史转换为整洁、可直接打印的 PDF 交易  报告 。运行脚本，选择日期范围或交易笔数，即可得到一份可以发送给投资人、随自营公司申请一同提交、交给会计师，或作为交易日志保存的文档。 无需截图，无需电子表格，无需手工复制粘贴。 免费。 您将获得 第 1 页 — 绩效总览 净结果、交易笔数、 胜率 、 盈利因子 、期望值与总手数 报告内所有交易的累计盈亏 资金曲线 盈利 / 亏损  与 买入 / 卖出  占比 按星期几统计的结果  — 看清哪些日子真正为您赚钱 按品种统计的结果  — 表现最好与最差的品种，依次排列 第 2 页及以后 — 完整交易明细 每笔已平仓交易占一行： 持仓 订单号 开仓时间  与 平仓时间 品种与方向（BUY / SELL，配有颜色标识和上下箭头） 手数、 开仓价 、 平仓价 止损  与 止盈 库存费  与 手续费 ，分别列示 每笔交易的 净利润 ，并附小计 明细表会根据您的历史自动延展到所需的页数 — 10 笔或
FREE
Trading Simulator in StrategyTester
Sandro Begashvili
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Rhino Backtest Manager - 用于实盘交易和策略测试器的交易管理面板 Rhino Backtest Manager 是一个交易管理面板，可在实盘交易和 MetaTrader 5 策略测试器中运行。它允许您在测试器内手动下单和管理订单，界面与实盘账户完全相同，因此可以先用历史数据检验策略，再直接用同一工具进行交易。 面板会根据您设置的风险参数计算持仓量，在发送订单前显示每个止损和止盈的金额价值，并按日、周、月以及账户全部历史记录交易结果。 用户手册： 产品使用说明 免费演示版： 下载演示版 MetaTrader 4 版本： Rhino Backtest Manager MT4 版 首次运行前必须安装手册页面提供的字体。未安装字体时，面板无法正常显示。 功能 双模式。 同一个面板可在实盘交易和策略测试器模式下运行。 订单类型。 支持市价、限价和止损订单，发送前可调整入场价格。 风险设置。 止损、止盈和盈亏比可以分别启用或关闭。 手数计算。 持仓量可设为固定手数、账户货币的固定金额，或余额的百分比。 交易列表。 列出持仓和挂单的手数、方向、入场价格、止损、止盈和当前结果
Rhino PDF Trade Report MT4
Sandro Begashvili
实用工具
Rhino PDF Trade Report — 将您的 MT4 交易历史导出为 PDF 一键将您的 MetaTrader 4 账户历史转换为整洁、可直接打印的 PDF 交易  报告 。运行脚本，选择日期范围或交易笔数，即可得到一份可以发送给投资人、随自营公司申请一同提交、交给会计师，或作为交易日志保存的文档。 无需截图，无需电子表格，无需手工复制粘贴。 免费。 您将获得 第 1 页 — 绩效总览 净结果、交易笔数、 胜率 、 盈利因子 、期望值与总手数 报告内所有交易的累计盈亏 资金曲线 盈利 / 亏损  与 买入 / 卖出  占比 按星期几统计的结果  — 看清哪些日子真正为您赚钱 按品种统计的结果  — 表现最好与最差的品种，依次排列 第 2 页及以后 — 完整交易明细 每笔已平仓交易占一行： 持仓 订单号 开仓时间  与 平仓时间 品种与方向（BUY / SELL，配有颜色标识和上下箭头） 手数、 开仓价 、 平仓价 止损  与 止盈 库存费  与 手续费 ，分别列示 每笔交易的 净利润 ，并附小计 明细表会根据您的历史自动延展到所需的页数 — 10 笔或
FREE
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reign777
280
reign777 2025.04.22 17:44 
 

Sandro is extremely helpful and quick to support this product with fixes and upgrades. One of the very few products that displays your risk at full stop out for your each and all trades.

Excellent tool for managing risk, placing trades and displaying your account performance.

Sandro Begashvili
921
来自开发人员的回复 Sandro Begashvili 2025.04.23 07:18
Thank you for your great review! If you have any additional ideas or come across any bugs, please don’t hesitate to let me know. I’m always eager to hear your feedback and work on improving the Trading Tool.
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