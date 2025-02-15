Trading Simulator in StrategyTester MT4

Rhino Backtest Manager - 用于实盘交易和策略测试器的交易管理面板

Rhino Backtest Manager 是一个交易管理面板，可在实盘交易和 MetaTrader 4 策略测试器中运行。它允许您在测试器内手动下单和管理订单，界面与实盘账户完全相同，因此可以先用历史数据检验策略，再直接用同一工具进行交易。

面板会根据您设置的风险参数计算持仓量，在发送订单前显示每个止损和止盈的金额价值，并按日、周、月以及账户全部历史记录交易结果。

用户手册：产品使用说明

免费演示版：下载演示版

MetaTrader 5 版本：Rhino Backtest Manager MT5 版

首次运行前必须安装手册页面提供的字体。未安装字体时，面板无法正常显示。

功能

双模式。同一个面板可在实盘交易和策略测试器模式下运行。

订单类型。支持市价、限价和止损订单，发送前可调整入场价格。

风险设置。止损、止盈和盈亏比可以分别启用或关闭。

手数计算。持仓量可设为固定手数、账户货币的固定金额，或余额的百分比。

交易列表。列出持仓和挂单的手数、方向、入场价格、止损、止盈和当前结果。可逐笔平仓，也可一次全部平仓。

统计数据。账户数据、按方向统计的胜率，以及当日、本周、本月和账户全部历史的净利润。

市场报价。显示市场报价窗口中各品种的买价和卖价，点击可打开该品种的图表。此功能在实盘交易中可用。

图表标签。每笔交易在图表上标出入场线、手数和当前结果，并附有平仓按钮。

当日结果。单独的窗口以大字号显示当前交易日的净结果。

配色方案。界面可在深色和浅色配色之间切换。

测试器中的指标。将图表保存为名为 tester.tpl 的模板，运行测试器时会自动加载这些指标。

窗口

窗口 内容 主面板 开关其他窗口，切换配色方案，显示或隐藏图表标签 控制面板 方向、手数计算方式、订单类型、止损、止盈、盈亏比、入场价格和下单按钮 订单参数窗口 止损和止盈的价格水平、点数距离和金额结果，以及品种、手数、订单类型和入场价格 交易窗口 持仓和挂单，可逐笔或批量平仓，并显示全部止损或全部止盈触发时的合计结果 统计窗口 账户数据、交易笔数和各时间段的净利润 市场报价窗口 买价和卖价，可切换图表，在实盘交易中可用 当日结果窗口 当前交易日的净结果 图表标签 每笔交易的入场线、手数和当前结果，并附平仓按钮

统计数据

账户 交易 净利润 余额 交易笔数 今日 净值 胜率 本周 可用保证金 买入交易及其胜率 本月 保证金水平 卖出交易及其胜率 全部历史

两种模式的差异

功能 实盘交易 策略测试器 市价、限价和止损订单 是 是 止损、止盈、盈亏比 是 是 交易窗口和批量平仓 是 是 统计窗口 是 是 图表标签 是 是 深色和浅色配色 是 是 市场报价窗口 是 否 拖动调整止损和止盈 是 否 用键盘输入数值 是 否

MetaTrader 在策略测试器内不接受键盘输入。在测试器模式下，所有数值均通过箭头按钮设置，箭头按钮可按一个步长或十个步长改变数值。

开始使用

1. 安装手册页面提供的字体。

2. 将产品加载到图表，或在策略测试器中选择它作为智能交易系统。

3. 从主面板打开控制面板，选择买入或卖出。

4. 选择手数的计算方式和订单类型。

5. 启用需要的止损、止盈和盈亏比，用箭头按钮设置水平，实盘交易中也可直接输入。

6. 发送订单，然后在交易窗口中进行管理。

问题与解答

它能在策略测试器内运行吗？可以。测试器以可视模式运行时，订单处理、风险设置、统计数据和图表标签均可使用。

有演示版吗？有，上方提供了免费演示版的链接。

有另一个平台的版本吗？有，上方提供了 MetaTrader 5 版本的链接。

面板显示不正常。原因是未安装字体。请安装手册页面提供的字体。

测试时可以使用自己的指标吗？可以。在实盘交易中设置好图表，将模板保存为 tester.tpl，运行测试器时会加载这些指标。

支持哪些品种和时间周期？支持您的经纪商提供的全部品种和时间周期。

为什么在测试器中无法输入数值？MetaTrader 在策略测试器中不接受键盘输入，请改用箭头按钮。

如有问题或建议，欢迎通过私信联系。