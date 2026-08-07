Rhino PDF Trade Report MT4

Rhino PDF Trade Report — экспорт истории торговли MT4 в PDF





Превратите историю счёта MetaTrader 4 в аккуратный, готовый к печати торговый отчёт в формате PDF одним щелчком. Запустите скрипт, выберите диапазон дат или количество сделок — и получите документ, который можно отправить инвестору, приложить к заявке в проп-фирму, передать бухгалтеру или вести как торговый дневник.





Никаких скриншотов, таблиц и ручного копирования. Бесплатно.





Что вы получаете





Страница 1 — обзор результатов





Чистый результат, количество сделок, процент прибыльных , профит-фактор , математическое ожидание и общий объём

, , математическое ожидание и общий объём Кривая доходности накопленной прибыли по всем сделкам отчёта

накопленной прибыли по всем сделкам отчёта Распределение прибыльных / убыточных и покупок / продаж

и Результат по дням недели — видно, какие дни действительно приносят прибыль

— видно, какие дни действительно приносят прибыль Результат по инструментам — лучшие и худшие, в порядке значимости





Страница 2 и далее — полный реестр сделок





Каждая закрытая сделка — одна строка:





Тикет позиции

позиции Время открытия и время закрытия

и Инструмент и направление (BUY / SELL, с цветовой маркировкой и стрелкой вверх/вниз)

Объём, цена входа , цена выхода

, Stop Loss и Take Profit

и Своп и комиссия , показанные отдельно

и , показанные отдельно Чистая прибыль по каждой сделке и промежуточные итоги





Реестр занимает столько страниц, сколько нужно вашей истории — 10 сделок или 1000.





Выбирайте, что именно попадёт в отчёт





По диапазону дат — с / по: месяц, квартал, год

— с / по: месяц, квартал, год По количеству сделок — последние 20, 50, 200 закрытых позиций

— последние 20, 50, 200 закрытых позиций По инструменту — один символ или пустое поле для всех





Профессиональный внешний вид





Настоящая векторная графика. Увеличьте до 800% — каждая линия и каждая цифра остаются идеально чёткими. Это не скриншот.

Увеличьте до 800% — каждая линия и каждая цифра остаются идеально чёткими. Это не скриншот. Настоящий выделяемый текст. По нему можно искать, из него можно копировать цифры, его можно индексировать.

По нему можно искать, из него можно копировать цифры, его можно индексировать. Компактные файлы. Полный отчёт весит несколько десятков килобайт, а не мегабайт — удобно отправлять по почте.

Полный отчёт весит несколько десятков килобайт, а не мегабайт — удобно отправлять по почте. Альбомный A4 , печатается ровно так, как выглядит на экране.

, печатается ровно так, как выглядит на экране. Числа выровнены по правому краю с одинаковым числом десятичных знаков, поэтому колонки выстраиваются так, как и положено настоящему финансовому отчёту.





Как пользоваться





Запустите скрипт на любом графике. Выберите режим отбора, диапазон дат или количество сделок и, при желании, фильтр по инструменту. PDF сохраняется в `MQL5\Files\RhinoPDF` — точный путь выводится в журнал «Эксперты».





Работает на любом счёте MetaTrader 4: реальном, демо, hedging или netting, у любого брокера, с любыми инструментами — форекс, металлы, индексы, криптовалюты, акции.





Параметры





Параметр

Назначение

Режим отбора

По количеству сделок или по диапазону дат

По количеству: сколько сделок

Включить N последних закрытых сделок

По дате: с / по

Включить всё, что закрыто внутри диапазона

Фильтр по инструменту

Один инструмент или пусто для всех

Имя файла

Имя файла, сохраняемого в MQL4\Files\RhinoPDF





Примечания





- Это инструмент отчётности . Он не торгует и не изменяет позиции.

. Он не торгует и не изменяет позиции. - Он читает только закрытые сделки из истории вашего счёта.

- Результаты восстанавливаются из истории сделок, поэтому цифры точно совпадают с платформой.





Вопросы, пожелания по функциям или заказная разработка — пишите мне в MQL4 или Telegram. Если инструмент оказался полезным, отзыв поможет больше, чем вы думаете.