Rhino PDF Trade Report MT4

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  • Sandro Begashvili
    Sandro Begashvili

    Sandro Begashvili

    5 (5)
    Сандро Бегашвили - разработчик MQL5, MQL4, Python и Pine Script
    Я создаю торговые программы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5: советники, пользовательские индикаторы и графические торговые панели. Опишите свою идею, и я превращу её в рабочий код с документацией.
    ЧТО Я РАЗРАБАТЫВАЮ
    4 продукта 1 комментарий
  • Версия: 1.10

Rhino PDF Trade Report — экспорт истории торговли MT4 в PDF


Превратите историю счёта MetaTrader 4 в аккуратный, готовый к печати торговый отчёт в формате PDF одним щелчком. Запустите скрипт, выберите диапазон дат или количество сделок — и получите документ, который можно отправить инвестору, приложить к заявке в проп-фирму, передать бухгалтеру или вести как торговый дневник.

Никаких скриншотов, таблиц и ручного копирования. Бесплатно.

Что вы получаете


Страница 1 — обзор результатов

  • Чистый результат, количество сделок, процент прибыльных, профит-фактор, математическое ожидание и общий объём
  • Кривая доходности накопленной прибыли по всем сделкам отчёта
  • Распределение прибыльных / убыточных и покупок / продаж
  • Результат по дням недели — видно, какие дни действительно приносят прибыль
  • Результат по инструментам — лучшие и худшие, в порядке значимости

Страница 2 и далее — полный реестр сделок


Каждая закрытая сделка — одна строка:

  • Тикет позиции
  • Время открытия и время закрытия
  • Инструмент и направление (BUY / SELL, с цветовой маркировкой и стрелкой вверх/вниз)
  • Объём, цена входа, цена выхода
  • Stop Loss и Take Profit
  • Своп и комиссия, показанные отдельно
  • Чистая прибыль по каждой сделке и промежуточные итоги

Реестр занимает столько страниц, сколько нужно вашей истории — 10 сделок или 1000.

Выбирайте, что именно попадёт в отчёт


  • По диапазону дат — с / по: месяц, квартал, год
  • По количеству сделок — последние 20, 50, 200 закрытых позиций
  • По инструменту — один символ или пустое поле для всех

Профессиональный внешний вид


  • Настоящая векторная графика. Увеличьте до 800% — каждая линия и каждая цифра остаются идеально чёткими. Это не скриншот.
  • Настоящий выделяемый текст. По нему можно искать, из него можно копировать цифры, его можно индексировать.
  • Компактные файлы. Полный отчёт весит несколько десятков килобайт, а не мегабайт — удобно отправлять по почте.
  • Альбомный A4, печатается ровно так, как выглядит на экране.
  • Числа выровнены по правому краю с одинаковым числом десятичных знаков, поэтому колонки выстраиваются так, как и положено настоящему финансовому отчёту.

 Как пользоваться

  1. Запустите скрипт на любом графике.
  2. Выберите режим отбора, диапазон дат или количество сделок и, при желании, фильтр по инструменту.
  3. PDF сохраняется в `MQL5\Files\RhinoPDF` — точный путь выводится в журнал «Эксперты».

Работает на любом счёте MetaTrader 4: реальном, демо, hedging или netting, у любого брокера, с любыми инструментами — форекс, металлы, индексы, криптовалюты, акции.

 Параметры

Параметр
 Назначение
Режим отбора
 По количеству сделок или по диапазону дат
По количеству: сколько сделок
 Включить N последних закрытых сделок
По дате: с / по
 Включить всё, что закрыто внутри диапазона
Фильтр по инструменту
 Один инструмент или пусто для всех 
Имя файла
 Имя файла, сохраняемого в MQL4\Files\RhinoPDF

Примечания


  • - Это инструмент отчётности. Он не торгует и не изменяет позиции.
  • - Он читает только закрытые сделки из истории вашего счёта.
  • - Результаты восстанавливаются из истории сделок, поэтому цифры точно совпадают с платформой.

Вопросы, пожелания по функциям или заказная разработка — пишите мне в MQL4 или Telegram. Если инструмент оказался полезным, отзыв поможет больше, чем вы думаете.
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Azuan Noor
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Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
Утилиты
Tick Volume Chart — график тиковых объемов для MetaTrader 4. Инструмент создает графики, на которых каждая свеча имеет фиксированный тиковый объем. Распределение данных происходит не по времени, а по тиковому объему. Каждый бар содержит заданный (фиксированный) тиковый объем. Тиковый объем можно регулировать изменяя значение параметра Volume . На полученный график можно прикреплять индикаторы, советники и скрипты. Получается полностью рабочий график, на котором можно работать точно так же, как и
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
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