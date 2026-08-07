Rhino PDF Trade Report MT5

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  • Sandro Begashvili
    Sandro Begashvili

    Sandro Begashvili

    5 (5)
    Сандро Бегашвили - разработчик MQL5, MQL4, Python и Pine Script
    Я создаю торговые программы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5: советники, пользовательские индикаторы и графические торговые панели. Опишите свою идею, и я превращу её в рабочий код с документацией.
    ЧТО Я РАЗРАБАТЫВАЮ
    4 продукта 1 комментарий
  • Версия: 1.11
  • Обновлено: 7 августа 2026

Rhino PDF Trade Report — экспорт истории торговли MT5 в PDF


Превратите историю счёта MetaTrader 5 в аккуратный, готовый к печати торговый отчёт в формате PDF одним щелчком. Запустите скрипт, выберите диапазон дат или количество сделок — и получите документ, который можно отправить инвестору, приложить к заявке в проп-фирму, передать бухгалтеру или вести как торговый дневник.

Никаких скриншотов, таблиц и ручного копирования. Бесплатно.

Что вы получаете


Страница 1 — обзор результатов

  • Чистый результат, количество сделок, процент прибыльных, профит-фактор, математическое ожидание и общий объём
  • Кривая доходности накопленной прибыли по всем сделкам отчёта
  • Распределение прибыльных / убыточных и покупок / продаж
  • Результат по дням недели — видно, какие дни действительно приносят прибыль
  • Результат по инструментам — лучшие и худшие, в порядке значимости

Страница 2 и далее — полный реестр сделок


Каждая закрытая сделка — одна строка:

  • Тикет позиции
  • Время открытия и время закрытия
  • Инструмент и направление (BUY / SELL, с цветовой маркировкой и стрелкой вверх/вниз)
  • Объём, цена входа, цена выхода
  • Stop Loss и Take Profit
  • Своп и комиссия, показанные отдельно
  • Чистая прибыль по каждой сделке и промежуточные итоги

Реестр занимает столько страниц, сколько нужно вашей истории — 10 сделок или 1000.

Выбирайте, что именно попадёт в отчёт


  • По диапазону дат — с / по: месяц, квартал, год
  • По количеству сделок — последние 20, 50, 200 закрытых позиций
  • По инструменту — один символ или пустое поле для всех

Профессиональный внешний вид


  • Настоящая векторная графика. Увеличьте до 800% — каждая линия и каждая цифра остаются идеально чёткими. Это не скриншот.
  • Настоящий выделяемый текст. По нему можно искать, из него можно копировать цифры, его можно индексировать.
  • Компактные файлы. Полный отчёт весит несколько десятков килобайт, а не мегабайт — удобно отправлять по почте.
  • Альбомный A4, печатается ровно так, как выглядит на экране.
  • Числа выровнены по правому краю с одинаковым числом десятичных знаков, поэтому колонки выстраиваются так, как и положено настоящему финансовому отчёту.

 Как пользоваться

  1. Запустите скрипт на любом графике.
  2. Выберите режим отбора, диапазон дат или количество сделок и, при желании, фильтр по инструменту.
  3. PDF сохраняется в `MQL5\Files\RhinoPDF` — точный путь выводится в журнал «Эксперты».

Работает на любом счёте MetaTrader 5: реальном, демо, hedging или netting, у любого брокера, с любыми инструментами — форекс, металлы, индексы, криптовалюты, акции.

 Параметры

Параметр
 Назначение
Режим отбора
 По количеству сделок или по диапазону дат
По количеству: сколько сделок
 Включить N последних закрытых сделок
По дате: с / по
 Включить всё, что закрыто внутри диапазона
Фильтр по инструменту
 Один инструмент или пусто для всех 
Имя файла
 Имя файла, сохраняемого в MQL5\Files\RhinoPDF

Примечания


  • - Это инструмент отчётности. Он не торгует и не изменяет позиции.
  • - Он читает только закрытые сделки из истории вашего счёта.
  • - Результаты восстанавливаются из истории сделок, поэтому цифры точно совпадают с платформой.

Вопросы, пожелания по функциям или заказная разработка — пишите мне в MQL5 или Telegram. Если инструмент оказался полезным, отзыв поможет больше, чем вы думаете.
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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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