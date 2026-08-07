Rhino PDF Trade Report MT5
- Утилиты
-
Sandro BegashviliСандро Бегашвили - разработчик MQL5, MQL4, Python и Pine Script
Я создаю торговые программы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5: советники, пользовательские индикаторы и графические торговые панели. Опишите свою идею, и я превращу её в рабочий код с документацией.
ЧТО Я РАЗРАБАТЫВАЮ
- Версия: 1.11
- Обновлено: 7 августа 2026
Rhino PDF Trade Report — экспорт истории торговли MT5 в PDF
Превратите историю счёта MetaTrader 5 в аккуратный, готовый к печати торговый отчёт в формате PDF одним щелчком. Запустите скрипт, выберите диапазон дат или количество сделок — и получите документ, который можно отправить инвестору, приложить к заявке в проп-фирму, передать бухгалтеру или вести как торговый дневник.
Никаких скриншотов, таблиц и ручного копирования. Бесплатно.
Что вы получаете
Страница 1 — обзор результатов
- Чистый результат, количество сделок, процент прибыльных, профит-фактор, математическое ожидание и общий объём
- Кривая доходности накопленной прибыли по всем сделкам отчёта
- Распределение прибыльных / убыточных и покупок / продаж
- Результат по дням недели — видно, какие дни действительно приносят прибыль
- Результат по инструментам — лучшие и худшие, в порядке значимости
Страница 2 и далее — полный реестр сделок
Каждая закрытая сделка — одна строка:
- Тикет позиции
- Время открытия и время закрытия
- Инструмент и направление (BUY / SELL, с цветовой маркировкой и стрелкой вверх/вниз)
- Объём, цена входа, цена выхода
- Stop Loss и Take Profit
- Своп и комиссия, показанные отдельно
- Чистая прибыль по каждой сделке и промежуточные итоги
Реестр занимает столько страниц, сколько нужно вашей истории — 10 сделок или 1000.
Выбирайте, что именно попадёт в отчёт
- По диапазону дат — с / по: месяц, квартал, год
- По количеству сделок — последние 20, 50, 200 закрытых позиций
- По инструменту — один символ или пустое поле для всех
Профессиональный внешний вид
- Настоящая векторная графика. Увеличьте до 800% — каждая линия и каждая цифра остаются идеально чёткими. Это не скриншот.
- Настоящий выделяемый текст. По нему можно искать, из него можно копировать цифры, его можно индексировать.
- Компактные файлы. Полный отчёт весит несколько десятков килобайт, а не мегабайт — удобно отправлять по почте.
- Альбомный A4, печатается ровно так, как выглядит на экране.
- Числа выровнены по правому краю с одинаковым числом десятичных знаков, поэтому колонки выстраиваются так, как и положено настоящему финансовому отчёту.
Как пользоваться
- Запустите скрипт на любом графике.
- Выберите режим отбора, диапазон дат или количество сделок и, при желании, фильтр по инструменту.
- PDF сохраняется в `MQL5\Files\RhinoPDF` — точный путь выводится в журнал «Эксперты».
Работает на любом счёте MetaTrader 5: реальном, демо, hedging или netting, у любого брокера, с любыми инструментами — форекс, металлы, индексы, криптовалюты, акции.
Параметры
|Параметр
|Назначение
|Режим отбора
|По количеству сделок или по диапазону дат
|По количеству: сколько сделок
|Включить N последних закрытых сделок
|По дате: с / по
|Включить всё, что закрыто внутри диапазона
|Фильтр по инструменту
|Один инструмент или пусто для всех
|Имя файла
|Имя файла, сохраняемого в MQL5\Files\RhinoPDF
Примечания
- - Это инструмент отчётности. Он не торгует и не изменяет позиции.
- - Он читает только закрытые сделки из истории вашего счёта.
- - Результаты восстанавливаются из истории сделок, поэтому цифры точно совпадают с платформой.
Вопросы, пожелания по функциям или заказная разработка — пишите мне в MQL5 или Telegram. Если инструмент оказался полезным, отзыв поможет больше, чем вы думаете.