Break and sideway grid turbo MT4

Asteroid Evgeniy Zhdan 专家

The basis of the work of the adviser is to use the change in trend strength to determine the optimal entry points to the market. The logic of the advisor’s work combines two strategies: control of price consolidation and its “explosion” and control of the trend end to work in the channel. The EA does NOT use dangerous trading methods. Each trade has a stop loss and take profit. Recommended trading tools (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Value for calculating the tradi