И снова о вечном: тренд/флет.
Для любой стратегии очень важно своевременно идентифицировать тренд/флет. Так или иначе от этого зависит результативность ТС.
Понятно, что на разных ТФ в один и тот же момент времени может быть и то и другое в том смысле, который вкладывает конкретный экспертописатель, но давайте попробуем поговорить более конкретно - как определять т/ф на текущем ТФ? Кто как определяет т/ф? Или многие не парятся на этот счет?
Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой упрощенный способ очень приблизительный, хотя и даёт улучшение показателей ТС, но не позволяет использовать на ТФ старше H1.
Ещё витает в мыслях поколдовать с BB (болинжер) для определения т/ф, но не знаю как формализовать.
Высказывайтесь, пожалуйста.
Мои изыскания на этот счет привели к мысли, что флет должен характеризоваться по высоте (в пунктах) и по длине (в свечах). В принципе, не особо важно когда это произойдет. Для отправной точки замеров по высоте может использоваться дневное движение за последние N свечей, по длине - в зависимости от ТФ.
Сама характеристика флета, т.е. определение того, что флет - это флет, помимо подходящих длины и высоты еще должна учитывать, как Вы сказали, "насколько должны заполнять собой канал свечи" - т.е. можно характеризовать флет, скажем, по трем фракталам, два из которых на одном уровне (2+1) (это как минимум). В идеальном случае - 4 фрактала (2+2).
Хорошая мысль, можно посчитать, насколько процентов отличаются соседние верхние фракталы от размаха между последними верхним до последнего нижнего, так можно получить граничные условия т/ф и даже использовать фузилогику.
1. Ночью вообще-то торговать необязательно. А с небольшой волатильностью еще и опасно.
2. Совершенно верно, важно учитывать еще и длительность канала -я его считаю в экстремумах -чем больше, тем благлприятнее условия для выхода из него, попросту говоря, отскока от его границы, но с другой стороны. Также учитываю ускорение волатильности. Но оно работает противоположно -вот из равновесия этих факторов и действую.
А что такое флэт и тренд - я не понимаю и отдельных условий ни для того ни для другого не делаю, поскольку их хорошо видно опосля, но также при этом видно, что они в чистом виде редко встречаются и статистически на них строить систему нельзя, что, собственно, мои проверки и подтвердили. Это человеческий глаз автоматически выделяет фигуры тренд-флэт. Машина это делает гораздо хуже, да и смысла нет, поскольку после драки кулаками не машут..
Но даже простейшие временые фильтры говорят об обратном - стратегии не только можно ориентировать на т/ф, но и нужно.
Ведь дело то в чем, если определили, что в данный момент флет, то нужно просто дождаться положительного эквити и закрыть позу. Логика кардинально может отличатся в одном советнике но в разное время суток, но если иметь на руках численную формулу, хоть и простейшую, можно получить результаты ещё лучше.
Это все мифы -никогда нельзя определить длительность флэта заранее. Самая действенная формула - вероятность наступления ситуации выхода из канала -чем больше врмени в канале - тем выше, чем ниже волатильность (ускорение волатильности)- тем выше.
Что же до таймфреймов -я использую для подсчета экстремумов два разных, а точное их значение определяет оптимизация.
Хорошая мысль, можно посчитать, насколько процентов отличаются соседние верхние фракталы от размаха между последними верхним до последнего нижнего, так можно получить граничные условия т/ф и даже использовать фузилогику.
Если , меж фрактальное пространство низко-волотильно , тогда это будет являться одним из признаков флета.
Некоторые фракталообразующие свечи соприкасаются диапазонами , т.е. отсутствует динамика движения , фракталы образованные ложными пробоями (иногда встречными) тоже не демонстрируют динамику , при этом расстояние между фракталами может быть "значимым" .
