И снова о вечном: тренд/флет. - страница 11
Вот текущая обстановка с М5 фунт. Прога размечает сама.
А вот так это же выглядит на М15
Уровни ( и междууровневые уровни) можно наделять "психологической окраской" - внутреннее сопротивление , внешнее - нейтральные - выход на другой уровень - 20-50-70% и т.д.
во общим "творчество в руках народа" , при этом цена "приобретает" психологическую мотивацию (ушла не ушла , ложный пробой, вынос стопов)
Красным цветом уровни (недельные)
- если я уменьшу лот, то риск уменьшиться пропорционально уменьшению лота;
- если я увеличу стоп, то риск увеличится, т.к. при срабатывании увеличенного стоп-лосса, я потеряю больший % депозита.
- если я увеличу тейк, то риск не изменится, но уменьшится вероятность срабатывания тейка.
В более ранней фазе возможного флета фунт 5М текущее состояние.
Флет – это междусобойчик трейдеров – так боле опытные очищают карманы менее опытных, а потом брокеры свечками зачищают то, что было собрано более опытными…а потом в дело вступает подготовка новости, отыгрываем новость, а потом приходит кукл или какие другие слоны и зачищают все подряд…Раньше хоть на хвост слонам удавалось сесть… а теперь и того не удается… так что остаются только уровни и надежный долгосрок...
Попробуйте воспользоваться индикатором Т/Ф https://www.mql5.com/ru/forum/97569 , если индикатор находится около нуля - ялэтт, иначе - тренд. Посмотрите, как он легко справляется с задачей:
Пункты, начинающиеся со слов "если я ...." просто показывали как трейдер может менять риски.
Вы задали вопрос: "Можете привести образец посчитанного риска? Что конкретно надо посчитать - что от чего отнять/прибавить и перемножить" и в своем примере я на него ответил: "депо: $ 1000.0, график EURUSD, объем позиции 18% от депо = 0.82 лота. Риск 10% от депо = 123 пипса. Если я открываюсь на уровне 1.08942 (лимитник на покупку), то стоп: 1.08942 - 0.0123 = 1.08819, тейк: 1.08942 + 0.0123 = 1.09065. То есть для того, чтобы получить прибыль 10% депозита, я рискую получить убыток в 10% депозита. Это при лоте 0.82." Это вселишь пример, для понимания.
Теперь о цифрах, привязанных к рыночной ситуации.
1. Тема посвящена тренду и флету. Автор интересуется тем, как участники определяют эти понятия. Просто напоминаю.
2. Я дал определение тренда и флета через направление открытия позиций: Флет - это когда открытие позиций НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ , а тренд - ЗАВИСИТ. Чем определяется зависимость/независимость? С моей точки зрения только РИСКАМИ. Сама природа рынка наталкивает на такой вывод, т.к. рынок совершает КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ движения.
3. Что я понимаю под "не зависит от направления открытия"? Я подразумеваю, что вероятность срабатывания стопа НАМНОГО МЕНЬШЕ вероятности срабатывания тейка при ЗАДАННЫХ РИСКАХ (уровень стопа). Другими словами, я открываю позицию и не заморачиваюсь с определением направления открытия. Так как риски, которые я выбрал, обеспечивают срабатывание тейка.
4. При тренде наоборот очень существенная зависимость от направления открытия. Если трейдер ошибся с направлением, то вероятность получения убытка многократно превышает вероятность получения прибыли при ОДИНАКОВЫХ рисках.
Думаю теперь понятно, что варьируя риски, можно один и тот же участок графика в случае одних рисков считать флетом, а при других рисках - трендом.
Я конкретные цифры пусть каждый сам определяет для себя. Универсальных решений здесь нет.