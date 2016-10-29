И снова о вечном: тренд/флет. - страница 11

Новый комментарий
 

Вот текущая обстановка с М5 фунт. Прога размечает сама.

 

 

А вот так это же выглядит на М15

 

 

 

    Уровни ( и междууровневые уровни) можно наделять "психологической окраской" - внутреннее сопротивление , внешнее  - нейтральные - выход на другой уровень - 20-50-70%  и т.д.

  во общим "творчество в руках народа" , при этом цена "приобретает" психологическую мотивацию (ушла не ушла , ложный пробой, вынос стопов)

   Красным цветом уровни (недельные)  

 
Alexander Laur:

- если я уменьшу лот, то риск уменьшиться пропорционально уменьшению лота;

- если я увеличу стоп, то риск увеличится, т.к. при срабатывании увеличенного стоп-лосса, я потеряю больший % депозита.

- если я увеличу тейк, то риск не изменится, но уменьшится вероятность срабатывания тейка. 

Спасибо. Но тут везде 'если я ...', а вопрос то был как ваши цифры привязаны к рыночной ситуации - размер этих 2х переменных (риска и лота) от чего-нибудь на графике цены зависит? Или не на графике, но от чего-нибудь таки зависит? Только от давления в черепной коробке торговца?
 

В более ранней фазе возможного флета фунт 5М текущее состояние.

 

 

Флет – это междусобойчик трейдеров – так боле опытные очищают карманы менее опытных, а потом брокеры свечками зачищают то,  что было собрано более опытными…а потом в дело вступает подготовка новости, отыгрываем новость, а потом приходит кукл или какие другие слоны и зачищают все подряд…Раньше хоть на хвост слонам удавалось сесть… а теперь и того не удается… так что остаются только уровни и надежный долгосрок...

 

Попробуйте воспользоваться индикатором Т/Ф https://www.mql5.com/ru/forum/97569  , если индикатор находится около нуля - ялэтт, иначе - тренд. Посмотрите, как он легко справляется с задачей:

 

Индикатор "Тангенс" для идентификации тренда и флэтта
Индикатор "Тангенс" для идентификации тренда и флэтта
  • www.mql5.com
Если до сих пор не известен подобный индикатор, то, предлагаю его сделать по формуле: tg(alfa) = [C - MA(N)]/N, где: C - текущая цена; MA(N) - знач...
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Попробуйте воспользоваться индикатором Т/Ф https://www.mql5.com/ru/forum/97569  , если индикатор находится около нуля - ялэтт, иначе - тренд. Посмотрите, как он легко справляется с задачей: 

Очень спорно. Особенно то, что выделено жирным. 
 
Yousufkhodja Sultonov:

Попробуйте воспользоваться индикатором Т/Ф https://www.mql5.com/ru/forum/97569  , если индикатор находится около нуля - ялэтт, иначе - тренд. Посмотрите, как он легко справляется с задачей:

 

Благодарю, Yousufkhodja за индикатор. Он хорошо вписался в мою ТС, только не в определении флета, он не выполняет такую функцию, а как фильтр. Может быть его немного сгладить как нибудь.  
 
Alexander Laur:

Пункты, начинающиеся со слов "если я ...." просто показывали как трейдер может менять риски. 

Вы задали вопрос: "Можете привести образец посчитанного риска? Что конкретно надо посчитать - что от чего отнять/прибавить и перемножить" и в своем примере я на него ответил: "депо: $ 1000.0, график EURUSD, объем позиции 18% от депо = 0.82 лота. Риск 10% от депо = 123 пипса. Если я открываюсь на уровне 1.08942 (лимитник на покупку), то стоп: 1.08942 - 0.0123 = 1.08819, тейк: 1.08942 + 0.0123 = 1.09065. То есть для того, чтобы получить прибыль 10% депозита, я рискую получить убыток в 10% депозита. Это при лоте 0.82." Это вселишь пример, для понимания.

Теперь о цифрах, привязанных к рыночной ситуации.

1. Тема посвящена тренду и флету. Автор интересуется тем, как участники определяют эти понятия. Просто напоминаю.

2. Я дал определение тренда и флета через направление открытия позиций: Флет - это когда открытие позиций НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ , а тренд - ЗАВИСИТ. Чем определяется зависимость/независимость? С моей точки зрения только РИСКАМИ. Сама природа рынка наталкивает на такой вывод, т.к. рынок совершает КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ движения.

3. Что я понимаю под "не зависит от направления открытия"? Я подразумеваю, что вероятность срабатывания стопа НАМНОГО МЕНЬШЕ вероятности срабатывания тейка при ЗАДАННЫХ РИСКАХ (уровень стопа). Другими словами, я открываю позицию и не заморачиваюсь с определением направления открытия. Так как риски, которые я выбрал, обеспечивают срабатывание тейка.

4. При тренде наоборот очень существенная зависимость от направления открытия. Если трейдер ошибся с направлением, то вероятность получения убытка многократно превышает вероятность получения прибыли при ОДИНАКОВЫХ рисках. 

Думаю теперь понятно, что варьируя риски, можно один и тот же участок графика в случае одних рисков считать флетом, а при других рисках - трендом.

Я конкретные цифры пусть каждый сам определяет для себя. Универсальных решений здесь нет. 

Не хочу обидеть, но такое объяснение по флету напоминает, телегу запряженную впереди лошади. Для меня например важнее видеть перспективу, а не слёзно смотреть на последствия.
1...456789101112131415161718...21
Новый комментарий