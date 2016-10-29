И снова о вечном: тренд/флет. - страница 8

Новый комментарий
 

Сложилось мнение, что никто конкретно не определился, что же такое флет. Каждый видит его по своему. Отсюда такое непонимание друг друга.

Без четких определений будет пустая перепалка.

Andrey Dik, пожалуйста, сформулируйте правильно, чтобы все пришли к единому мнению о предмете разговора. 

 
Uladzimir Izerski:

Сложилось мнение, что никто конкретно не определился, что же такое флет. Каждый видит его по своему. Отсюда такое непонимание друг друга.

Без четких определений будет пустая перепалка.

Andrey Dik, пожалуйста, сформулируйте правильно, чтобы все пришли к единому мнению о предмете разговора. 

В первом посте своём писал:

Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.

 Это то, что пытаюсь формализовать численно - флет. Соответственно то, что не является флетом - тренд.

Причем я не ставлю перед собой задачу прогнозирования окончания/начала т/ф. Достаточно определять т/ф в данный момент, а если точнее - на открытии бара. 

 
Andrey Dik:

В первом посте своём писал:

Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.

 Это то, что пытаюсь формализовать численно - флет. Соответственно то, что не является флетом - тренд.

Причем я не ставлю перед собой задачу прогнозирования окончания/начала т/ф. Достаточно определять т/ф в данный момент, а если точнее - на открытии бара. 

Нет, с такой формулировкой не будет понимания и дальше.
 
Uladzimir Izerski:
Нет, с такой формулировкой не будет понимания и дальше.
А как звучит Ваша формулировка?
[Удален]  
Andrey Dik:

Вы хотите что-то типа этого:

 

  Нужно определиться на каком Т\Ф рассматривается "проблематика" и соответственно обмен мнении участников  будет  сконцентрирован  ,  иначе  М-1-3-5-15  в одном случае флет , а на Н4 одна свеча.

Предлагаю рассматривать D1 

 
Alexey Kozitsyn:

Вы хотите что-то типа этого:


   На М-ках Уровни более информативны 

 

 

[Удален]  
Veniamin Skrepkov:

   На М-ках Уровни более информативны 

Где?
 
Alexey Kozitsyn:

Вы хотите что-то типа этого:

Да. Что то типа того.
 
Veniamin Skrepkov:

  Нужно определиться на каком Т\Ф рассматривается "проблематика" и соответственно обмен мнении участников  будет  сконцентрирован  ,  иначе  М-1-3-5-15  в одном случае флет , а на Н4 одна свеча.

Предлагаю рассматривать D1 

не имеет значения ТФ. какой ТФ смотрим, с тем и работаем.
123456789101112131415...21
Новый комментарий