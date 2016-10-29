И снова о вечном: тренд/флет. - страница 2
Для любой стратегии очень важно своевременно идентифицировать тренд/флет. Так или иначе от этого зависит результативность ТС.
Понятно, что на разных ТФ в один и тот же момент времени может быть и то и другое в том смысле, который вкладывает конкретный экспертописатель, но давайте попробуем поговорить более конкретно - как определять т/ф на текущем ТФ? Кто как определяет т/ф? Или многие не парятся на этот счет?
Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой упрощенный способ очень приблизительный, хотя и даёт улучшение показателей ТС, но не позволяет использовать на ТФ старше H1.
Ещё витает в мыслях поколдовать с BB (болинжер) для определения т/ф, но не знаю как формализовать.
Высказывайтесь, пожалуйста.
Границы BB покажут флет с отставанием конечно.
У меня программно используется ZZ с младшего ТФ.
Есть конечно интересные ситуации на графиках и как мы их будем рассматривать? Флет или тренд? На сегодня например H4 EURUSD видим тренд вниз и одновременно флет в определенных рассматриваемых рамках. Скорее всего надо выделить участок по времени, а уж потом определять характеристику т/ф.
Большой красный прямуг - тренд вниз, зелёный - границы возможного флета.
не для любой.
Сам Флет является коррекционным движением ( по отношению к предыдущему движению), т.е. использование волнового анализа будет преимуществом в определении флета ,
через соотношения движущих волн и в то же время флет является составной частью построения канала. Чем дальше в лес .......)))
не для любой.
примеры, пожалуйста.
арбитраж
Сам Флет является коррекционным движением, но в тоже время может быть продолжением тренда, а может быть разворотом. Всё зависит от других факторов, влияющих на цену. Обычно сильному движению предшествует длительный флет, это бесспорно.