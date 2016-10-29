И снова о вечном: тренд/флет. - страница 15

Andrey Dik:
Откройте хотя бы раз в жизни терминал МТ5. Откройте демо-счет от MetaQuotes, выберите любой торговый инструмент, щёлкните мышкой на инструменте в "Обзор рынка" и выберите "Стакан цен", есть объёмы на покупку и продажу. Ничего сложного, для этого пройдите по ссылке. Справится даже ребёнок. Убедитесь наконец, что на форекс есть объёмы. Раз и навсегда. 
Покажите стакан с объемами. Картинку. Скажем EURUSD. C Форекс.
 
Yuriy Asaulenko:
Я уже все сказал по индикатору и почему у вас не работает. Добавить нечего

Дело не в том, что у меня не работает или у кого то ещё. Он ни у кого работать не будет - в смысле он не покажет т/ф, потому что нет в коде определения т/ф, нет никакой привязки к чарту и его ТФ. Понимаете?

А, плевать... Пизнес как надоело уже... Купите дихлофос что ли уже, нюхните, может выгоните тараканов своих из башки... 

 
Yuriy Asaulenko:
Покажите стакан с объемами. Картинку. Скажем EURUSD. C Форекс.

prostotrader показывал - мало?

хорошо, вот ещё:

 

 

Откройте хотя бы раз в жизни терминал МТ5. Откройте демо-счет от MetaQuotes, выберите любой торговый инструмент, щёлкните мышкой на инструменте в "Обзор рынка" и выберите "Стакан цен", есть объёмы на покупку и продажу. Ничего сложного, для этого пройдите по ссылке. Справится даже ребёнок. Убедитесь наконец, что на форекс есть объёмы. Раз и навсегда.  

 
У этого клиника, даже не пытайтесь, зря потратите время
 
Комбинатор:
У этого клиника, даже не пытайтесь, зря потратите время
Да уж... Всегда возникает вопрос: "Да откуда же вы беретесь такие? И хотя от того, что ответ известен: "Всё от туда же, откуда и все", вопрос не становится менее актуальным... 
 
Итак, в ветке получили как минимут 3 способа (с разными подходами) определения т/ф, весьма неплохо, а я думал до конкретики разговор не дойдёт.  
 
Alexander Laur:

Никак не могу понять какую цифру Вы хотите получить от меня. Приводил пример с цифрами, но Вас, судя по ответам, это не устроило. Хоть тресни, но нужна цифра. :)

В своих постах я пытался сосредоточиться не на цифрах, а на подходе к решению задачи определения т/ф. Определившись с подходом на качественном уровне, каждый сам сможет выбрать для себя приемлемые цифры.

Еще раз о подходе.

Автор, при определение т/ф, в качестве элементной базы выбирает свечу, время и диапазон цен. При таком подходе автор соглашается с тем, что на одних ТФ в данный момент может быть флет, а на других ТФ может быть тренд!!! Налицо НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ на выходе.

1. Как можно строить систему определений на элементной базе, которая в конечном итоге дает неоднозначный результат? Какой в этом смысл?

2. Для чего автору нужны определения т/ф? Думаю, что это ему нужно для определения:

- направления открываемых позиций;

- своих рисков.

Если я не ошибся в предположении целей, которые автор ставит перед собой пытаясь дать определение т/ф, то почему бы ему в качестве элементной базы этих определений не выбрать РИСКИ и НАПРАВЛЕНИЕ открытия позиций? На мой взгляд, такой подход логичней и снимает неоднозначность, которую дают свечи и т.д. Канал, созданный Вашими рисками (уровнями стопов) ОДНОЗНАЧЕН на любом ТФ, инструменте, рынке!!!

Нужно стремиться торговать в СТАЦИОНАРНОМ КАНАЛЕ. При торговле в ст. канале нет трендов, с рисками все понятно, с направлениями открытия тоже.

Пример стационарного канала - треугольник: EURUSD, USDJPY, EURJPY.

Опять без конкретных цифр.  :)

Очень ловко уклоняетесь от ответа на вопросы.

Повторю ещё раз:

Andrey Dik:

Ок.

Берём размер депо 100 мио, работаем 0,01 лота и бинго! - дело в шляпе? тут же станут прибыльными убыточные стратегии?

 Ведь именно об этом говорите - меньше риск, значит направления входов не важны. Берём рандомную систему с огромным депозитом и минимальным лотом, от того, чем меньше риски, тем выше эффективность системы? - ведь как говорите, направления входа становятся не важны. 

 
Alexander Laur:

Для полноты картины дополню свой предыдущий пост.

Я риск определяю по формуле: объем позиции * размер стопа = % потери депозита. 

Рассматривая (анализируя) рынок через призму своих рисков, Вы получаете понятную, прозрачную систему, которая помогает трейдеру разобраться с тем, что происходит на рынке в данный момент.

Например, трейдер предполагает, что его риски позволяют ему в данный момент применить правила торговли в канале: определяет уровни где он будет открывать покупки, уровни где он будет открывать продажи, определяет цели фиксации прибыли и приступает к делу - к торговле в канале. Но если он почувствует что то неладное, у него будет большая вероятность закрыть позицию в нуль (без убытка), т.к. во флете рынок часто возвращается к прежним уровням. Если же трейдер ошибся в своем предположении и сейчас на рынке не флет, то он получит срабатывание стопа. Согласитесь, что при таком подходе все просто и понятно!

Заметьте о свечах даже слова не сказал! :)

ПС: Думаю это и ответ  Андрею Дик. 

Дочитал до выделенного красным, дальше читать не стал.... Аналитег одним словом - в этом ничего постыдного нет, конечно. Но для формализации не годится, поэтому и нет конкретных цифр с привязкой к графику инструмента.

Спасибо, Ваше мнение очень ценно для меня. 

 
Да уж, вот это подход!
 
Alexander Laur:

ПС: Думаю это и ответ  Андрею Дик. 

Ответа так и не было, к сожалению.  
