И снова о вечном: тренд/флет. - страница 15
Откройте хотя бы раз в жизни терминал МТ5. Откройте демо-счет от MetaQuotes, выберите любой торговый инструмент, щёлкните мышкой на инструменте в "Обзор рынка" и выберите "Стакан цен", есть объёмы на покупку и продажу. Ничего сложного, для этого пройдите по ссылке. Справится даже ребёнок. Убедитесь наконец, что на форекс есть объёмы. Раз и навсегда.
Я уже все сказал по индикатору и почему у вас не работает. Добавить нечего
Дело не в том, что у меня не работает или у кого то ещё. Он ни у кого работать не будет - в смысле он не покажет т/ф, потому что нет в коде определения т/ф, нет никакой привязки к чарту и его ТФ. Понимаете?
А, плевать... Пизнес как надоело уже... Купите дихлофос что ли уже, нюхните, может выгоните тараканов своих из башки...
Покажите стакан с объемами. Картинку. Скажем EURUSD. C Форекс.
prostotrader показывал - мало?
хорошо, вот ещё:
У этого клиника, даже не пытайтесь, зря потратите время
Никак не могу понять какую цифру Вы хотите получить от меня. Приводил пример с цифрами, но Вас, судя по ответам, это не устроило. Хоть тресни, но нужна цифра. :)
В своих постах я пытался сосредоточиться не на цифрах, а на подходе к решению задачи определения т/ф. Определившись с подходом на качественном уровне, каждый сам сможет выбрать для себя приемлемые цифры.
Еще раз о подходе.
Автор, при определение т/ф, в качестве элементной базы выбирает свечу, время и диапазон цен. При таком подходе автор соглашается с тем, что на одних ТФ в данный момент может быть флет, а на других ТФ может быть тренд!!! Налицо НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ на выходе.
1. Как можно строить систему определений на элементной базе, которая в конечном итоге дает неоднозначный результат? Какой в этом смысл?
2. Для чего автору нужны определения т/ф? Думаю, что это ему нужно для определения:
- направления открываемых позиций;
- своих рисков.
Если я не ошибся в предположении целей, которые автор ставит перед собой пытаясь дать определение т/ф, то почему бы ему в качестве элементной базы этих определений не выбрать РИСКИ и НАПРАВЛЕНИЕ открытия позиций? На мой взгляд, такой подход логичней и снимает неоднозначность, которую дают свечи и т.д. Канал, созданный Вашими рисками (уровнями стопов) ОДНОЗНАЧЕН на любом ТФ, инструменте, рынке!!!
Нужно стремиться торговать в СТАЦИОНАРНОМ КАНАЛЕ. При торговле в ст. канале нет трендов, с рисками все понятно, с направлениями открытия тоже.
Пример стационарного канала - треугольник: EURUSD, USDJPY, EURJPY.
Опять без конкретных цифр. :)
Очень ловко уклоняетесь от ответа на вопросы.
Повторю ещё раз:
Ок.
Берём размер депо 100 мио, работаем 0,01 лота и бинго! - дело в шляпе? тут же станут прибыльными убыточные стратегии?
Ведь именно об этом говорите - меньше риск, значит направления входов не важны. Берём рандомную систему с огромным депозитом и минимальным лотом, от того, чем меньше риски, тем выше эффективность системы? - ведь как говорите, направления входа становятся не важны.
Для полноты картины дополню свой предыдущий пост.
Я риск определяю по формуле: объем позиции * размер стопа = % потери депозита.
Рассматривая (анализируя) рынок через призму своих рисков, Вы получаете понятную, прозрачную систему, которая помогает трейдеру разобраться с тем, что происходит на рынке в данный момент.
Например, трейдер предполагает, что его риски позволяют ему в данный момент применить правила торговли в канале: определяет уровни где он будет открывать покупки, уровни где он будет открывать продажи, определяет цели фиксации прибыли и приступает к делу - к торговле в канале. Но если он почувствует что то неладное, у него будет большая вероятность закрыть позицию в нуль (без убытка), т.к. во флете рынок часто возвращается к прежним уровням. Если же трейдер ошибся в своем предположении и сейчас на рынке не флет, то он получит срабатывание стопа. Согласитесь, что при таком подходе все просто и понятно!
Заметьте о свечах даже слова не сказал! :)
ПС: Думаю это и ответ Андрею Дик.
Дочитал до выделенного красным, дальше читать не стал.... Аналитег одним словом - в этом ничего постыдного нет, конечно. Но для формализации не годится, поэтому и нет конкретных цифр с привязкой к графику инструмента.
Спасибо, Ваше мнение очень ценно для меня.
ПС: Думаю это и ответ Андрею Дик.