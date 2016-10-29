И снова о вечном: тренд/флет. - страница 13
если не затруднит, покажите какой нибудь скриншот с чарта, что бы можно было понять о чем речь.
//| Flat_trend.mq5 |
//| Copyright © 2016, prostotrader |
//| http://mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016, prostotrader"
#property link "http://mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Flat trend indicator"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Max
#property indicator_label1 "FT"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrYellow
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Levels
#property indicator_level1 0
#property indicator_level2 0
#property indicator_levelwidth 1
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//
input double FTLine = 50; //Граница флэта
//
//--- indicator buffers
double Buff[];
double deals;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Flat_trend");
SetIndexBuffer(0,Buff,INDICATOR_DATA);
ArraySetAsSeries(Buff,true);
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, 0, clrRed );
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, 1, clrRed );
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, FTLine );
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 1, -FTLine );
IndicatorSetDouble( INDICATOR_MAXIMUM, 105 );
IndicatorSetDouble( INDICATOR_MINIMUM, -105 );
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get all deals |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
MqlTick ticks[];
int buy_deal = 0;
int sell_deal = 0;
ulong a_end = ulong(end) * 1000;
ulong a_start = ulong(start) * 1000;
int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0);
if (result > 0 )
{
for(int i =0; i<result; i++)
{
if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end)
{
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++;
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++;
}
}
return(double(buy_deal-sell_deal));
}
return( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[])
{
datetime times[];
datetime end;
int result = CopyTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0, 1, times);
if (result==1)
{
end = TimeTradeServer();
deals = GetDeals(Symbol(), times[0], end);
}
//---
if (prev_calculated==0)
{
ArrayInitialize(Buff, 0);
Buff[0] = deals;
}
else
{
int a_diff = rates_total - prev_calculated;
if (a_diff > 1)
{
for (int i = 1; i<(rates_total - a_diff-1); i++)
{
Buff[i] = Buff[i+1];
}
}
Buff[0] = deals;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Хороший индикатор, просто и со вкусом! Размечено очень ровно, просто удивительно.
Хмм... У Вас веселее картинка получилась, живенько так.
А если серьёзно, что он показывает? Что сейчас, т или ф?
Один про Фому, другой про Ерему.)) На одном графике Форекс, на кот. отродясь такой инфы не было, на другом ФОРТС. Две большие разницы.)
А подумать головой не?
Какая разница ФОРТС или ФОРЕКС в данном случае?
Аааа.... Тогда всё понятно! Стало сразу видно где тренд а где флет.... Не смешите мои тапки, пожалуйста.
Какая разница, фортс, форекс или кортофельная биржа бабы Мани? Где зависимость между соотношением продавцов и покупателей отображённая на графике?
Было сказано "но более точного определения флет/тренд вы не найдёте", так вот и спрашиваю, где это видно по индикатору?
зы. хьюстон, приём, нас опередили...
Точно из больницы....
Не переживайте, это не относится к теме.
Вы показали код, очень хорошо! Но что показывает индикатор? Объясните, покажите соответствие показаний индикатора и участков на графике. Что бы было видно - вот, индикатор говорит флет, смотрим на чарт - хмм, действительно флет!
Индикатор получился на славу, красивый, но он же ничего не показывает кроме 3-х горизонтальных пунктирных линий. Может быть в этом кроется очень глубинный, но скрытый смысл, которого я не вижу. Помогите понять, плиз.
Значит у вас на счёте нет таблицы сделок.
Поэтому и CopyTicks не показывает сделки