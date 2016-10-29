И снова о вечном: тренд/флет. - страница 4

Дмитрий:

Делал. По одному инструменту для М30 за год.

Самый большой коэффициент корреляции между длинной флэта и вероятностью "большой свечи" составлял менее 20% 

Теперь понятен ваш взгляд на корреляцию. Но я рассматриваю движение не по одной свечке, а по движению цены т.е. по волне.
Как уже говорилось выше, т/ф определяется постфактум (имеется ввиду конкретный тренд и конкретный флэт, не беру ситуацию, когда вообще не понятно что творится).

Мне думается выход из данной ситуации - уровни поддержки и сопротивления. Цели выставляются на ближайших уровнях. Если уровни закончились - начался конкретный тренд. 

 
Uladzimir Izerski:
Или это всё на "чуйке"? 

 

Дмитрий:

 


У меня свой взгляд на волновую теорию, и отличается от классического. 

Наверно проще объяснить на картинке.

V2-N2 движение цены, а зеленый прямуг это флет. На более старших ТФ эти процессы могут быть не различимы.

 

 
Uladzimir Izerski:

Понятно - всё визуально и на словах.

На картинке примерно 6 "сильных движений" и предшествующий им "длинный флэт" только на одном их 6-ти.

Так что "Обычно сильному движению предшествует длительный флет, это бесспорно." - это шутка.

 
Дмитрий:

В целом, Владимир прав. Только немного неправильно выразился с формулировкой. Корректный вариант должен звучать так: "Обычно после длительного флэта следует сильное движение". Бывают, правда, варианты выхода из флэта с предварительной "раскачкой" в обе стороны, но поэтому в фразе и присутствует слово "обычно".
 
Дмитрий:

Будем считать так). Не ставил задачу находить какие то конкретные примеры. Первый попавшийся случайный скрин с тестера. Даже не выбирал, потому что на каждом шагу такие комбинации. Статистика думаю в этом конкретном случае бессильна для успешной торговли, есть много других интересных процессов в поведении цены для изучения. Там можно и есть смысл применить статистику. 

ПыСы. 

Забыл про  6-ти. 

Не все участки программа рассматривает как флетовые. Есть определенный алгоритм распознавания. На рисунке только 2. Второй не закончен.

На истории можете сами посмотреть продолжение. Я не смотрел 

 
BlackTomcat:
В целом, Владимир прав. Только немного неправильно выразился с формулировкой. Корректный вариант должен заучать так: "Обычно после длительного флэта следует сильное движение". Бывают, правда, варианты выхода из флэта с предварительной "раскачкой" в обе стороны, но поэтому в фразе и присутствует слово "обычно".

Главное в совершенно другом - математическая формализация. Иначе - только чуйконавтские методы и модели. "Обычно" и "сильно движение" - это сколько?

П.С. всё околофорексное движение забито мифологией. 

 
Дмитрий:

А Вы хотите конкретные цифры здесь увидеть? :) Ну тогда я скажу так: это как-раз тот случай, про который говорят: "Всё относительно". Чем продолжительнее был флэтовый участок, тем на большее вертикальное движение можно рассчитывать. Но корректнее проводить статистическую обработку данных, причём для разных символов и направления движения (вверх/вниз) результаты будут разными.
Тут не мифология, а поле для экспериментов, анализа и исследований.
 
Дмитрий:

 "Сильное движение" Простонародное форумное выражение. Улыбает меня другое, как некоторые коллеги по игре ищут математическую точность на рынках.

Рынок предсказуем, но разговор о математической точности у меня всегда вызывает улыбку на лице.  

