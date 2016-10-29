И снова о вечном: тренд/флет. - страница 9
Да. Что то типа того.
Здесь используются следующие входные параметры:
1. Мин. количество свечей = 40;
2. Мин. высота = 0;
3. Макс. высота = 200;
4. Флет по телам свечей;
Все. А далее - просто цикл поиска на истории.
На картинке программно построены каналы?
А как звучит Ваша формулировка?
Поисковая система не богата на формулировку флет.
Флэт (Flat) — период времени, при котором цена не повышается и не падает. Обычно этот период времени относят к коррекции или боковому тренду. Словарь терминов и сокращений рынка forex, ... …
Это тоже астрактная формулировка.
Для меня важно, чтобы были конкретные ценовые точки для определения формации тренд или флет.
А вот из вики о треде.
Тренд (произносится «трэнд», от англ. trend — тенденция) — основная тенденция изменения временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда.
Нет конкретики только абстракция.
Закодить такие формулировки не представляется возможным.
Но!
У нас есть ценовой ряд, с конкретными ценовыми минимумами и максимами. Для их нахождения удобно применить например зигзаг.
Отслеживаем последовательность колен зигзага и определяем т/ф.
Опять НО, на наблюдаемом ТФ визуально замыленным глазом никто не обращает внимание, что данная комбинация волн может представлять флет, а на более старшем ТФ он будет прекрасно виден и вроде бы распознаваемым.
Программно можно четко отслеживать все происходящие процессы.
Ведь вы этого хотите?
Да, индикатор.
Построил врукопашную. Что то около того: не менее 80% свечей должны входить в канал, при этом ширина канала не должна превышать средню высоту свечей более чем на 10%. Это как пример параметров флета.
Соответственно на открытии 0-го бара смотрим, находимся сейчас во влете или нет. Собственно это и важно определить - сейчас флет или нет. Как то так понимаю.
Но Ваш вариант тоже интересен.
Построил врукопашную. Что то около того: не менее 80% свечей должны входить в канал, при этом ширина канала не должна превышать средню высоту свечей более чем на 10%
Получается могут быть выходы за прямоугольник (на рисунке 100% свечей в канале)?
Про среднюю высоту свечей - не проблема.
Я ж не спрашивал определение из Вики, я спрашивал Ваше определение.
А то что хочу - выше нарисовал. В принципе сейчас уже в голове почти сложился алгоритм расчетов.
Соответственно на открытии 0-го бара смотрим, находимся сейчас во влете или нет. Собственно это и важно определить - сейчас флет или нет. Как то так понимаю.
Но Ваш вариант тоже интересен.
Не вижу проблемы, критерии Вы определили, осталось начать и кончить).
Но, минимальную длину флета в свечах установить все же придется.
Получается могут быть выходы за прямоугольник (на рисунке 100% свечей в канале)?
Про среднюю высоту свечей - не проблема.
Да, конечно, свечи могут выходить за канал - но не мене 80% свечи должно находится в канале, иначе флет закончился.