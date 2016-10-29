И снова о вечном: тренд/флет. - страница 9

Andrey Dik:
Да. Что то типа того.

Здесь используются следующие входные параметры:

1. Мин. количество свечей = 40;

2. Мин. высота = 0;

3. Макс. высота = 200;

4. Флет по телам свечей;

Все. А далее - просто цикл поиска на истории. 

 
Alexey Kozitsyn:

На картинке программно построены каналы?
Andrey Dik:
На картинке программно построены каналы?
Да, индикатор.
 
Andrey Dik:
А как звучит Ваша формулировка?

Поисковая система не богата на формулировку флет.

Флэт (Flat) — период времени, при котором цена не повышается и не падает. Обычно этот период времени относят к коррекции или боковому тренду. Словарь терминов и сокращений рынка forex, ... …

Это тоже астрактная формулировка.

Для меня важно, чтобы были конкретные ценовые точки для определения формации тренд или флет.

А вот из вики о треде. 

Тренд (произносится «трэнд», от англ. trend — тенденция) — основная тенденция изменения временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда. 

  Нет конкретики только абстракция.

Закодить такие формулировки не представляется возможным.

Но!

У нас есть ценовой ряд, с конкретными ценовыми минимумами и максимами. Для их нахождения удобно применить например зигзаг.

Отслеживаем последовательность колен зигзага и определяем т/ф.

Опять НО, на наблюдаемом ТФ визуально замыленным глазом никто не обращает внимание, что данная комбинация волн может представлять флет, а на более старшем ТФ он будет прекрасно виден и вроде бы распознаваемым. 

Программно можно четко отслеживать все происходящие процессы. 

Ведь вы этого хотите? 

 
Alexey Kozitsyn:
Да, индикатор.

Построил врукопашную. Что то около того: не менее 80% свечей должны входить в канал, при этом ширина канала не должна превышать средню высоту свечей более чем на 10%. Это как пример параметров флета.

Соответственно на открытии 0-го бара смотрим, находимся сейчас во влете или нет. Собственно это и важно определить - сейчас флет или нет. Как то так понимаю.

Но Ваш вариант тоже интересен. 

Andrey Dik:

Построил врукопашную. Что то около того: не менее 80% свечей должны входить в канал, при этом ширина канала не должна превышать средню высоту свечей более чем на 10%

Получается могут быть выходы за прямоугольник (на рисунке 100% свечей в канале)?

Про среднюю высоту свечей - не проблема.

 
Uladzimir Izerski:

Поисковая система не богата на формулировку флет.

Флэт (Flat) — период времени, при котором цена не повышается и не падает. Обычно этот период времени относят к коррекции или боковому тренду. Словарь терминов и сокращений рынка forex, ... …

Это тоже астрактная формулировка.

Для меня важно, чтобы были конкретные ценовые точки для определения формации тренд или флет.

А вот из вики о треде. 

Тренд (произносится «трэнд», от англ. trend — тенденция) — основная тенденция изменения временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда. 

  Нет конкретики только абстракция.

Закодить такие формулировки не представляется возможным.

Но!

У нас есть ценовой ряд, с конкретными ценовыми минимумами и максимами. Для их нахождения удобно применить например зигзаг.

Отслеживаем последовательность колен зигзага и определяем т/ф.

Опять НО, на наблюдаемом ТФ визуально замыленным глазом никто не обращает внимание, что данная комбинация волн может представлять флет, а на более старшем ТФ он будет прекрасно виден и вроде бы распознаваемым. 

Программно можно четко отслеживать все происходящие процессы. 

Ведь вы этого хотите? 

Я ж не спрашивал определение из Вики, я спрашивал Ваше определение.

А то что хочу - выше нарисовал. В принципе сейчас уже в голове почти сложился алгоритм расчетов. 

Andrey Dik:

Соответственно на открытии 0-го бара смотрим, находимся сейчас во влете или нет. Собственно это и важно определить - сейчас флет или нет. Как то так понимаю.

Но Ваш вариант тоже интересен. 

Не вижу проблемы, критерии Вы определили, осталось начать и кончить).

Но, минимальную длину флета в свечах установить все же придется. 

 
Alexey Kozitsyn:

Получается могут быть выходы за прямоугольник (на рисунке 100% свечей в канале)?

Про среднюю высоту свечей - не проблема.

Да, конечно, свечи могут выходить за канал  - но не мене 80% свечи должно находится в канале, иначе флет закончился. 
Andrey Dik:
Да, конечно, свечи могут выходить за канал  - но не мене 80% свечи должно находится в канале, иначе флет закончился. 
А, свечИ, а не свечЕЙ. Тогда даже проще...
