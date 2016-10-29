И снова о вечном: тренд/флет. - страница 18

Youri Tarshecki:
Тогда говорить, что только ТФ сделал вклад в улучшение  уже нельзя. 
По моим наблюдениям каждый ТФ живет своей жизнью, подстраиваясь под общую тенденцию. По любому, тенденция рождается на малом ТФ, а продолжается на б0льших.
 
А разве я говорил, что ТФ сделал вклад в улучшение? - я говорил что к ТФ ниже H1 можно применить временые фильтры по признаку т/ф, а к более старшим нет, поэтому и нужны способы детектирования т/ф для старших ТФ. 

 

Вот результат для флетовой системы на М5 с 2:00-8:00 за 2014 год по октябрь 2016. Оптимизация 2014-2015, прибыльность 2,44, фактор востановления 9,71, количество сделок 2040.

 

А это результаты для той же системы но без ограничения по времени в течения дня (торговля разрешена весть день), прибыльность 1,28, фактор востановления 1,92, количество сделок 2240.

 

 Результат, как говорится, на лицо. Количество сделок вполне репрезентативное я считаю, что бы думать, что результаты статистически достоверны.

 
Непонятно. А почему количество сделок не выросло пропорционально, значительно возросшему добавленному времени торговли?
 
Uladzimir Izerski:
Непонятно. А почему количество сделок не выросло пропорционально значительно возросшему добавленному времени торговли?

Хех... :) Я прям сидел и ждал, кто окажется самым наблюдательным.

Причина в том, что ночью (1/3 дня) для флетовой системы гораздо больше сигналов чем за оставшиеся 2/3 дня, гораааздо больше. Это же очевидно. Это прямая демонстрация простейшего фильтра по времени, а детектирование т/ф является тем же фильтром, но теперь позволяющим подниматься и на старшие ТФ, выбраться за границы суток.  

ЗЫ. Привет Азуленко. Продолжайте считать, что теханализ гомно, мне больше денег достанется...) 

ЗЗЫ. Был бы рад увидеть Свинозавра здесь.... И Математу, Метадрайверу, Авалсу, привет (этот привет настоящий, в отличии от того что выше строчкой). Какие бывало дискуссии вели в далёких 2007-2008х, аж ностальгия продирает... Всё, о чем говорилось тогда остаётся актуальным и по сей день.  

 
1 Въехал.

2. Да непонятно, сдались ребята или замаскировались. Помню. Были личности однозначно. 

 
Ограничение по времени ни о чем не говорит, если мы не знаем  -в чем отличие самого кода для дня и ночи. Смысл моего примера как раз в том, что код и там и там ОДИНАКОВЫЙ и состоит из одного-единственного осцилятора wpr, только  он для дня и ночи оптимизирует отдельно  Тф и ПЕРИОД. Даже без сравнения производительности (это другая тема) видно, что при одинаковом коде оптимизация не стремится делать разные ТФ, а стремится развести периоды осцилятора. Что, на мой взгляд, объясняется не флетовостью-трендовостью, а БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ  отличающим день и ночь - волатильностью.

Другими словами, на мой взгляд, для  системы не столько важно прогнозировать направление цены, сколько важно уметь определять размах колебаний. Ночью он, как правило, меньше, вот система и стремится делать меньше разворотов.

Если бы был пример кода для "трендовых" ситуаций, я мог бы проверить этот тезис более конкретно.  К примеру, можно было бы выделить четыре состояния - тренд-низкая волатильность, тренд -высокая волатильность, флет-низкая волатильность, флет-высокая волатильность.

И посмотреть какой вариант лучше работает.

 
1. Вы о чем то своём говорите, явно не относящееся к теме т/ф.

2. Пример кода? Да Вы шутите наверное... Мои слова можете принять на веру, или сам попытаться осмыслить и взять на вооружение. Но в данном случае я никому ничего не обязан доказывать и тем более показывать код. Если интересно в чем то убедится - соизвольте потрудится самостоятельно. 

 
1. Я просто пытаюсь донести простую мысль  -тренд и флет - другое название волатильности.

2. Ну бог с ним, с кодом, формализация-то в чем?

 

 И да,  кстати.

Сравнивать результаты для разного кода по результатам ОПТИМИЗАЦИИ совершенно не корректно. Здесь очень простая закономерность  -чем больше кода, тем больше переменных,и тем более хорошим будет результат, ибо  больше возможностей для подгонки. Сравнивать надо результаты ТЕСТОВЫХ прогонов на неоптимизированных участках. Лучше всего в режиме волк-форвардов.

 
1. Да ради бога, как говорится. Если Вам помогает улучшать результаты своей системы пониманием рыночной ситуации как "волатильность" - в путь!

2. Формализация - возможность численного и формульного описания. Это я дал. 

3. Я показал результаты своей одной и той же флетовой системы за 2 года, 1 год из которых оптимизация. Четко видно, что на не знакомом участке система ведет себя хуже чем на участке оптимизации, но сохраняет стабильный рост. Всё корректно. Поглядите выше на этой странице.

