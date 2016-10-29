И снова о вечном: тренд/флет. - страница 10
Я ж не спрашивал определение из Вики, я спрашивал Ваше определение.
А то что хочу - выше нарисовал. В принципе сейчас уже в голове почти сложился алгоритм расчетов.
Хотел показать, что есть только абстрактные определения, а нам нужны конкретные.
Способов определения можно придумать много. Предложил универсальный, легкий что бы закодить, может кому пригодиться.
П.С.
Добавлю, что данный способ определяет флет на ранней стадии.
По ЗЗ на ранней стадии? Сомневаюсь, причем неистово сомневаюсь.
Разжевал меленько, но Вы так и не поняли, да и ладно, что поделаешь, наверно подходы к пониманию разные.
Жалко, что не освоил создавать ролики на ютуб, показал бы вам, в чем вы сомневаетесь.
У нас есть ценовой ряд, с конкретными ценовыми минимумами и максимами. Для их нахождения удобно применить например зигзаг.
И более нам ничего и не надо! Получили цены первой свечи (максимум/минимум) - рассчитали расстояние между ними. Удовлетворяет - смотрим вторую свечу. Если ее максимум/минимум пробивает экстремумы первой - обновляем экстремумы. И так, пока не найдем нужную фигуру нужного размера (по длине/высоте). Если размер превышен - сбрасываем текущие настройки и ждем новой свечи.
Если флет уже сформирован - проверяем выход за пределы флета.
Можете программно искать узкий диапазон, но это не идентифицирует, так называемую "коробку", когда цены несколько раз бьются о верхнюю и нижнюю границу.
Я про то, если типа вести "тупо" поиск по абсолютному максимуму и минимуму в истории, к примеру, как на картинке. Цена уложится в диапазон и программа будет считать это коробкой, но это не так.
Но, нужно, что бы было так:
Надеюсь теперь понятна, та иллюзия с "простым" поиском узкого диапазона.
Один из вариантов для выявления именно диапазона применил тут. https://www.mql5.com/ru/forum/65427
Вот, а это уже следующая часть - фильтры.
Хотя, в приведенном мной скриншоте, то, что Вы описали искусственно лимитируется количеством свечей (достаточно большое количество) и низкой высотой (достаточно маленький размер). И то, и то подобрано на глаз.
Вот, а это уже следующая часть - фильтры.
Хотя, в приведенном мной скриншоте, то, что Вы описали искусственно лимитируется количеством свечей (достаточно большое количество) и низкой высотой (достаточно маленький размер). И то, и то подобрано на глаз.
После "движения" рынок сам формирует диапазон в котором заинтересован , в экстремумах (во флете) большой процент ложных пробоев и графика "коробок" построенная по экстремумах
будет давать "искаженную" картинку , лучше ориентироваться на внутреннее содержание .
Искать флет на ранней стадии ?? сперва 2-е расчетные точки - потом 3 т.е. нужна история , а когда есть история то возврат цены в "коробочку" можно рассматривать как сигнал
на М-ках Т\Ф много шума , "коробку" можно и в процентном соотношении разметить , есть торговые системы , где сигналом выступает "выход" стохастика из 80% , а здесь сама цена в качестве индикатора и эти уровни " замаскированы" флетом .
Работа в "коробке " отдельная тема )))