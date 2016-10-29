И снова о вечном: тренд/флет. - страница 10

Andrey Dik:

Я ж не спрашивал определение из Вики, я спрашивал Ваше определение.

А то что хочу - выше нарисовал. В принципе сейчас уже в голове почти сложился алгоритм расчетов. 

Хотел показать, что есть только абстрактные определения, а нам нужны конкретные.

Способов определения можно придумать много. Предложил универсальный, легкий что бы закодить, может кому пригодиться. 

Добавлю, что данный способ определяет флет на ранней стадии.

 
Uladzimir Izerski:

По ЗЗ на ранней стадии? Сомневаюсь, причем неистово сомневаюсь.
 
Andrey Dik:
По ЗЗ на ранней стадии? Сомневаюсь, причем неистово сомневаюсь.

 Разжевал меленько,  но Вы так и не поняли, да и ладно, что поделаешь, наверно подходы к пониманию разные.  

Жалко, что не освоил создавать ролики на ютуб, показал бы вам, в чем вы сомневаетесь.  

Uladzimir Izerski:

У нас есть ценовой ряд, с конкретными ценовыми минимумами и максимами. Для их нахождения удобно применить например зигзаг.

И более нам ничего и не надо! Получили цены первой свечи (максимум/минимум) - рассчитали расстояние между ними. Удовлетворяет - смотрим вторую свечу. Если ее максимум/минимум пробивает экстремумы первой - обновляем экстремумы. И так, пока не найдем нужную фигуру нужного размера (по длине/высоте). Если размер превышен - сбрасываем текущие настройки и ждем новой свечи.

Если флет уже сформирован - проверяем выход за пределы флета. 

 
Alexey Kozitsyn:

И более нам ничего и не надо! Получили цены первой свечи (максимум/минимум) - рассчитали расстояние между ними. Удовлетворяет - смотрим вторую свечу. Если ее максимум/минимум пробивает экстремумы первой - обновляем экстремумы. И так, пока не найдем нужную фигуру нужного размера (по длине/высоте). Если размер превышен - сбрасываем текущие настройки и ждем новой свечи.

Если флет уже сформирован - проверяем выход за пределы флета. 

Можно и так, но уже предупреждал, что свеча ограничена временными рамками и не несет в себе полной информации о тенденции.
 

Можете программно искать узкий диапазон, но это не идентифицирует, так называемую "коробку",  когда цены несколько раз бьются о верхнюю и нижнюю границу.

Я про то, если типа вести "тупо" поиск  по абсолютному максимуму и минимуму в истории, к примеру, как на картинке. Цена уложится в диапазон и программа будет считать это коробкой, но это не так.

 

Но, нужно, что бы было так:

 

Надеюсь теперь понятна, та иллюзия с "простым" поиском узкого диапазона. 

Один из вариантов для выявления именно диапазона применил тут. https://www.mql5.com/ru/forum/65427

forexman77:

Можете программно искать узкий диапазон, но это не идентифицирует, так называемую "коробку",  когда цены несколько раз бьются о верхнюю и нижнюю границу.

Я про то, если типа вести "тупо" поиск  по абсолютному максимуму и минимуму в истории, к примеру, как на картинке. Цена уложится в диапазон и программа будет считать это коробкой, но это не так.

 

Но, нужно, что бы было так:

 

Надеюсь теперь понятна, та иллюзия с "простым" поиском узкого диапазона. 

Один из вариантов для выявления именно диапазона применил тут. https://www.mql5.com/ru/forum/65427

Вот, а это уже следующая часть - фильтры.

Хотя, в приведенном мной скриншоте, то, что Вы описали искусственно лимитируется количеством свечей (достаточно большое количество) и низкой высотой (достаточно маленький размер). И то, и то подобрано на глаз. 

 
Alexey Kozitsyn:

Вот, а это уже следующая часть - фильтры.

Хотя, в приведенном мной скриншоте, то, что Вы описали искусственно лимитируется количеством свечей (достаточно большое количество) и низкой высотой (достаточно маленький размер). И то, и то подобрано на глаз. 

Это один из вариантов выявления. Но, могу точно сказать, что он находит "коробку". Можно и фракталы пропускать через обозначенные границы. Если честно, с фракталами мне больше нравится.
 

   После "движения" рынок сам формирует диапазон в котором заинтересован , в  экстремумах (во флете) большой процент ложных пробоев и графика "коробок" построенная по экстремумах  

будет давать "искаженную" картинку , лучше ориентироваться на внутреннее содержание .

 

 

  Искать флет на ранней стадии ??  сперва 2-е  расчетные  точки - потом 3  т.е. нужна история , а когда есть история то возврат цены в "коробочку" можно рассматривать как сигнал

 на  М-ках   Т\Ф  много шума , "коробку" можно и в процентном соотношении разметить , есть торговые системы , где сигналом выступает "выход" стохастика из 80% , а здесь сама цена в качестве индикатора и эти уровни " замаскированы" флетом .

 Работа в "коробке " отдельная тема ))) 

 

