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Flat Indication - индикатор для MetaTrader 4
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Как известно, 80 процентов движения на рынке — флет, поэтому индикатор такого рода может принести несомненную пользу. Как им торговать? Думаю, у каждого есть своя флетовая стратегия или подобную можно выбрать на просторах Инета.
Идея индикатора в том, что во время флета вершины рядом стоящих баров имеют сравнительно небольшой разброс. Именно он и задаётся в процентах во входных параметрах (proc_deviation).
Очень удобно наблюдать флет старшего TF на младшем. Допустим, на экран можно установить один индикатор с параметром TF=1 час, другой с TF=15 мин, а включить TF=5 мин. Конечно, цвета прямоугольников (clr) тоже должны быть разные. Что и показано на рисунке.
Советник по индикатору Road Map.TickSpeed
Измеритель скорости движения цены с записью в файл для дальнейшей обработки.
Усредняющий советник с локирующим ордером.Помощник в ручной торговле
Советник помогает при ручной торговле.