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Индикаторы

Flat Indication - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Evgeniy Inkov

Evgeniy Inkov

4.6 (36)
Профи МТ4.
Научу программировать на МТ4 любого !
Почта: ew123@mail.ru
1 продукт 24 кода 1 тема 237 комментариев
Просмотров:
17751
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Как известно, 80 процентов движения на рынке — флет, поэтому индикатор такого рода может принести несомненную пользу. Как им торговать? Думаю, у каждого есть своя флетовая стратегия или подобную можно выбрать на просторах Инета.

Идея индикатора в том, что во время флета вершины рядом стоящих баров имеют сравнительно небольшой разброс. Именно он и задаётся в процентах во входных параметрах (proc_deviation).

Очень удобно наблюдать флет старшего TF на младшем. Допустим, на экран можно установить один индикатор с параметром TF=1 час, другой с TF=15 мин, а включить TF=5 мин. Конечно, цвета прямоугольников (clr) тоже должны быть разные. Что и показано на рисунке.

Road Map expert Road Map expert

Советник по индикатору Road Map.

TickSpeed TickSpeed

Измеритель скорости движения цены с записью в файл для дальнейшей обработки.

MartLock-1 MartLock-1

Усредняющий советник с локирующим ордером.

Помощник в ручной торговле Помощник в ручной торговле

Советник помогает при ручной торговле.