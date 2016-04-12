Как известно, 80 процентов движения на рынке — флет, поэтому индикатор такого рода может принести несомненную пользу. Как им торговать? Думаю, у каждого есть своя флетовая стратегия или подобную можно выбрать на просторах Инета.

Идея индикатора в том, что во время флета вершины рядом стоящих баров имеют сравнительно небольшой разброс. Именно он и задаётся в процентах во входных параметрах (proc_deviation).

Очень удобно наблюдать флет старшего TF на младшем. Допустим, на экран можно установить один индикатор с параметром TF=1 час, другой с TF=15 мин, а включить TF=5 мин. Конечно, цвета прямоугольников (clr) тоже должны быть разные. Что и показано на рисунке.