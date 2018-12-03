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XXDPO_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XXDPO в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle
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