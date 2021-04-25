восстановление статуса продавца

Новый комментарий
 
Доброго времени суток.

У меня возникла определенного рода проблема

Мною была создана тс ( с расчетом в последующем создание советника) ( была выслано программисту на создание советника по тз ) разработчик все выполнил как нужно по.
Спустя неделю всплывает что торговая панель у советника идентична как у одного продавца с маркета  ( Мною не была известно данная ситуация ) узнал только тогда когда мне написал этот продавец и начал требовать деньги.

Спустя 1 день я изменил данную торговую панель( в советнике )  что бы не было нарушений с мой стороны правил сайта.  но спустя сутки изменение торговой панели меня лишают права продавать свои продукты ((( 

Подскажите как быть? 
 я исправил данную проблему изменение торговой панели ( связь с этим программистом что меня так подставил прекращена что бы не было далее такой ситуации ) 
 
С одной стороны, я на вашей стороне. Повторить внешний вид панельки ничего не сто́ит. Но с другой стороны, вы сейчас лукавите. Внешний вид панельки вы содрали лично, о чём признались в теме с претензией, а сейчас сваливаете вину на программиста. Некрасиво такое поведение. Соответственно мой вердикт: «Так вам и надо». Будьте честным до конца.
 
Alexey Viktorov:
Повторить внешний вид панельки ничего не сто́ит.

Всегда проще свою панельку (внешний вид) создать, чем повторить чью-то. Значительно проще.

 
Alexey Viktorov:
С одной стороны, я на вашей стороне. Повторить внешний вид панельки ничего не сто́ит. Но с другой стороны, вы сейчас лукавите. Внешний вид панельки вы содрали лично, о чём признались в теме с претензией, а сейчас сваливаете вину на программиста. Некрасиво такое поведение. Соответственно мой вердикт: «Так вам и надо». Будьте честным до конца.

ну канечно мой я же писал тз к советнику и просил в нем сделать панель торговую ( только вот панель сделали как евгения ) и в чем же тут моя вина ?? у меня на все есть даказательства скрины переписка код открытый все могу предоствить .

 
Vitali Vasilenka:

ну канечно мой я же писал тз к советнику и просил в нем сделать панель торговую ( только вот панель сделали как евгения ) и в чем же тут моя вина ?? у меня на все есть даказательства скрины переписка код открытый все могу предоствить .

Панелька - дело десятое. У Вас отзывы накрученные - вот причина блокировки.

 
fxsaber:

Всегда проще свою панельку (внешний вид) создать, чем повторить чью-то. Значительно проще.

да я и думал что это панелька только у меня и есть я же не знал что она есть у евгния ( он тоже у данного программиста заказывал )
 
Evgeniy Zhdan:

Панелька - дело десятое. У Вас отзывы накрученные - вот причина блокировки.

Это как понять ?? как же я их накрутил ??
 
Vitali Vasilenka:
Это как понять ?? как же я их накрутил ??

Вот так:

Обещаете подарок в обмен на звезды и отзыв.

 
Evgeniy Zhdan:

Вот так:

Обещаете подарок в обмен на звезды и отзыв.

это не обещание а маркетинг ( в марките все так живут ) по другому не как ( и да а как мне по другому проверить купил человек советник или нет ?
 
Evgeniy Zhdan:

Вот так:

Обещаете подарок в обмен на звезды и отзыв.

а почему вы всех остальных продавцов не баните я могу за 1 час найти вам больше 20 таких и они все хорошо себя чувствуют ))
И да ТОТ же Евгений дела точно так же И у его есть цела ветка на форуме по этому поводу и его не банят ((( обидно как то
 
fxsaber:

Всегда проще свою панельку (внешний вид) создать, чем повторить чью-то. Значительно проще.

Ну не знаю. Может если фантазия неограниченна… а для меня часто бывают сложности даже в названии советника\индикатора и входящих параметров. Так-что если я где-то встречаю адекватное название параметра, то могу и повторить без зазрения совести.

1234567
Новый комментарий