восстановление статуса продавца
Повторить внешний вид панельки ничего не сто́ит.
Всегда проще свою панельку (внешний вид) создать, чем повторить чью-то. Значительно проще.
С одной стороны, я на вашей стороне. Повторить внешний вид панельки ничего не сто́ит. Но с другой стороны, вы сейчас лукавите. Внешний вид панельки вы содрали лично, о чём признались в теме с претензией, а сейчас сваливаете вину на программиста. Некрасиво такое поведение. Соответственно мой вердикт: «Так вам и надо». Будьте честным до конца.
ну канечно мой я же писал тз к советнику и просил в нем сделать панель торговую ( только вот панель сделали как евгения ) и в чем же тут моя вина ?? у меня на все есть даказательства скрины переписка код открытый все могу предоствить .
ну канечно мой я же писал тз к советнику и просил в нем сделать панель торговую ( только вот панель сделали как евгения ) и в чем же тут моя вина ?? у меня на все есть даказательства скрины переписка код открытый все могу предоствить .
Панелька - дело десятое. У Вас отзывы накрученные - вот причина блокировки.
Всегда проще свою панельку (внешний вид) создать, чем повторить чью-то. Значительно проще.
Панелька - дело десятое. У Вас отзывы накрученные - вот причина блокировки.
Это как понять ?? как же я их накрутил ??
Вот так:
Обещаете подарок в обмен на звезды и отзыв.
Вот так:
Обещаете подарок в обмен на звезды и отзыв.
Вот так:
Обещаете подарок в обмен на звезды и отзыв.
И да ТОТ же Евгений дела точно так же И у его есть цела ветка на форуме по этому поводу и его не банят ((( обидно как то
Всегда проще свою панельку (внешний вид) создать, чем повторить чью-то. Значительно проще.
Ну не знаю. Может если фантазия неограниченна… а для меня часто бывают сложности даже в названии советника\индикатора и входящих параметров. Так-что если я где-то встречаю адекватное название параметра, то могу и повторить без зазрения совести.
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У меня возникла определенного рода проблема
Мною была создана тс ( с расчетом в последующем создание советника) ( была выслано программисту на создание советника по тз ) разработчик все выполнил как нужно по.
Спустя неделю всплывает что торговая панель у советника идентична как у одного продавца с маркета ( Мною не была известно данная ситуация ) узнал только тогда когда мне написал этот продавец и начал требовать деньги.
Спустя 1 день я изменил данную торговую панель( в советнике ) что бы не было нарушений с мой стороны правил сайта. но спустя сутки изменение торговой панели меня лишают права продавать свои продукты (((
Подскажите как быть?
я исправил данную проблему изменение торговой панели ( связь с этим программистом что меня так подставил прекращена что бы не было далее такой ситуации )