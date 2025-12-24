Предложение для трейдеров...
1. Форматирование графика / разметка
11. "Профита не бывает" - отличная анти-тема с философским уклоном
12. "Любой сенсей - разводила" просто констатация факта
13. "Без пруда нет труда", про вред тестера/оптимизатора/МО/NN/демок
14. "Без труда рыбку не вытащить", про необходимость постоянных личных усилий и бессилие готовых решений
15. "В том пруду рыбы нет" - про любую стратегию кроме своей
Ещё важные темы для форума:
- "диалоги с модератором" - для нуждающихся в длительном отдыхе
- "критика платформы" - клуб самоубийц
2. Как стать инсайдером?
если уж стал инсайдером, то нахрена этот форекс ?
где найти инсайдера..вот в чём вопрос
на сайте надо рекламировать не ненужные никому облака, а практичное "рейтинг рабочих специальностей и вакансии на заводах"
Просмотрел темы в форуме..., и не нашел ни одной темы, которая бы касалась ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ...
Кто не согласен с моим мнением, напишите название темы или ссылку на нее...
В чем заключается ПРЕДЛОЖЕНИЕ ?
Давайте составим СПИСОК ТЕМ, которые действительно интересуют трейдеров в плане заработка...
Например:
1. ГРААЛЬ - это очень сложно?...