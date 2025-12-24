Предложение для трейдеров...

Просмотрел темы в форуме..., и не нашел ни одной темы, которая бы касалась ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ...

Кто не согласен с моим мнением, напишите название темы или ссылку на нее...


В чем заключается ПРЕДЛОЖЕНИЕ ?

Давайте составим СПИСОК ТЕМ, которые действительно интересуют трейдеров в плане заработка...


Например:

1. ГРААЛЬ - это очень сложно?...

 
Не существует.

Элементарно - какой-нибудь инсайдер типа товарища Трампа может настолько влиять на курс, что никакой Грааль Вас не спасёт.

 
Alexandr Saprykin #:

Не существует.

Элементарно - какой-нибудь инсайдер типа товарища Трампа может настолько влиять на курс, что никакой Грааль Вас не спасёт.

Вы не поняли!

Я не предлагаю ГРААЛЬ...

Просто прошу трейдеров составить перечень НУЖНЫХ им тем для обсуждения...

 
1) Форматирование графика / разметка

2) Размерность / классовость / порядковость движений 

3) Фрактальность / самоподобие / инвариантность

4) Актуальность / информативность частей разметки 

5) Соотношение порядковых актуальных информативных частей разметки графика

6) Структурный / топологический резонанс данных частей

7) Структурные ограничения убытков и целей, в зависимости от разметки

8) Базовая торговая стратегия

9) Специфическая торговая стратегия

10) Статистика графика цены как дополнительный механический фильтр

 
Вы не поняли!

Я не предлагаю ГРААЛЬ...

это не возможно.

Просто прошу трейдеров составить перечень НУЖНЫХ им тем для обсуждения...

1.Как сделать Грааль?

 
11. "Профита не бывает" - отличная анти-тема с философским уклоном 

12. "Любой сенсей - разводила" просто констатация факта 

13. "Без пруда нет труда", про вред тестера/оптимизатора/МО/NN/демок

14. "Без труда рыбку не вытащить", про необходимость постоянных личных усилий и бессилие готовых решений

15. "В том пруду рыбы нет" - про любую стратегию кроме своей

 
"здесь рыбы нет!" - директор дилингового центра
 

Ещё важные темы для форума:

- "диалоги с модератором" - для нуждающихся в длительном отдыхе

- "критика платформы" - клуб самоубийц

 
2. Как стать инсайдером?
 
если уж стал инсайдером, то нахрена этот форекс ?

где найти инсайдера..вот в чём вопрос

---

на сайте надо рекламировать не ненужные никому облака, а практичное "рейтинг рабочих специальностей и вакансии на заводах"

 
воть,
