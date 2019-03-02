FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 23
Странно, а почерк старый :)
Странно, а почерк старый :)
да я замаскируюсь, когда придёт время, ip-шник и страна - в легкую)))
WebRequest чо та не очень. может глянут - не надо бы на полное соответствие запрос проверять, может домен внести в разрешенные и норм?
а так - я проверял - одна строчка почти что и то что надо с веб-странички уже в метаке)) Просто гут!
По Еврочке вообще счастье.
Медитирую откуда купить.
Самый нижний уровень хрен знает как рисовал когда-то (но почему-то удалять не стал).
И если следовать Волновому истощению , то нижний уровень как раз сходится.
То есть 2 анализа сходятся на 1,1945 /1,1950
http://futofz.moex.com/ru/graph.aspx - не пойму
это что, не поможет?
Приветики :-)
красиво, душевно )))
подкинь пжста ренко в личку, всё таки тёска)))
pako по любому уже щас растолкует....
по длинне, они разные, длинна отображает величину об'ема или ОИ, смотря что берем
сам уровень рисуется если колл то уровень=страйк + премия ,если пут то уровень=страйк - премия
по обьемам,
премию еще не считает, еще не приделал
Что откуда отнимается-Я забуду через неделю,а вижу,что цена лежит на поддержке с большим объёмом и ниже тоже преобладание поддержек..........т.е. как бы цена не развернулась и не начала отбиваться от поддержек и рушить сопротивления...............не плохо бы видеть разность этих объёмов,а то Мне кажется они приблизительно одинаковые(могу чего-то не понимать)-в стандартном МТ уровни старших ТФ не только останавливают/отбивают цену,но и притягивают её.......как бы.
1. Т.е. данные уровни реальные,с торгов и имеют(условно скажем) более высокую верификацию в сравнении с МТшными?
2. Данные уровни имеют другую природу и отличаются от МТшных,т.е. надо учиться новым правилам теханализа?
//--- в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):
проверь все работает
кидаешь скрипт, смотришь в sandbox фаил new-rena.html
извени, с некоторых пор я оставляю свои коды при себе
но это не мой код, так что
я делаю то-же самое, только реализация в dll или ехе
дак ты же стакан закачиваешь, если я правильно понимаю?
вот, вбей в браузер такую ссыль:
http://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/OptionContracts/XCME/G?futureQuoteCode=6BH5&optionQuoteCodes=6BF5+C1535%2C6BF5+P1535%2C6BF5+C1540%2C6BF5+P1540%2C6BF5+C1545%2C6BF5+P1545%2C6BF5+C1550%2C6BF5+P1550%2C6BF5+C1555%2C6BF5+P1555%2C6BF5+C1560%2C6BF5+P1560%2C6BF5+C1565%2C6BF5+P1565%2C6BF5+C1570%2C6BF5+P1570%2C6BF5+C1575%2C6BF5+P1575%2C6BF5+C1580%2C6BF5+P1580&_=1420272658752
или смотри сюды
ну как ты такую ссылку в разрешенные запинаешь? тем более её постоянно менять нужно...
циферки в ссылке - это уровни, а в конце - время в миллисекундах, за которое ты объемы смотреть хочешь. можешь обновлять не обязательно раз в 10 минут, можешь и чаще. на сайт ещё не выйдет, а у тебя уже будет.
или здесь посмотри, тоже самое, только в левой руке
https://www.mql5.com/ru/code/11916
.
смотрел и это. сделал я календарик тоже, но в 100 раз проще и благополучно стёр. не люблю внешние dll-ки...