FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 26

Новый комментарий
[Удален]  
IRIP:

http://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/OptionContracts/XCME/G?futureQuoteCode=6BH5&amp;optionQuoteCodes=6BF5+C1535,6BF5+P1535,6BF5+C1540,6BF5+P1540,6BF5+C1545,6BF5+P1545,6BF5+C1550,6BF5+P1550,6BF5+C1555,6BF5+P1555,6BF5+C1560,6BF5+P1560,6BF5+C1565,6BF5+P1565,6BF5+C1570,6BF5+P1570,6BF5+C1575,6BF5+P1575,6BF5+C1580,6BF5+P1580&_=1420272658752

 

 А есть описание полей? и тс? 

цифры - котировка, С-коллы, Р-путы, 6ВF5 - собственно фунт и месяц по моему (не помню уже), в конце цифра - дата-время в миллисикундах на которую итоги нужны. составляешь такую строчку и тянешь то что надо.
 
_new-rena:
цифры - котировка, С-коллы, Р-путы, 6ВF5 - собственно фунт и месяц по моему (не помню уже), в конце цифра - дата-время в миллисикундах. составляешь такую строчку и тянешь то что надо.

Хорошо

получили полоски путов, колов.

что дальше? Чем они могут помочь? Это ведь прошлая информация? 

[Удален]  
pako:

1. говорят что так, но сам я еще не удостоверился

2. вернее это уровни с опционов пересчитанные во фьючи, но фьючи и спот разница небольшая 

даже если у вас есть реальные об'емы в реальном времени  с СМЕ по форе, это не решит проблему

потому что фора не централизована т.е есть  еще NYSE https://www.nyse.com/index и все остальные прочие

погоду они может быть и не делают , но тучи нагоняют реально 

ну вот же - золотые слова. а я про что? я же говорил уже когда то, что ни одна программа или сайт, не покажут полной картины по объемам с такой точностью, как это может сделать цена !!!
[Удален]  
IRIP:

Хорошо

получили полоски путов, колов.

что дальше? Чем они могут помочь? Это ведь прошлая информация

текущая. насчет - чем могут помочь - посмотрим. прошел год, на кое что уже умеем по новому смотреть.
 
_new-rena:

и такой билд есть...

имею входной файл следующего содержания:

HTTP Status 400 - Required String parameter 'optionQuoteCodes' is not present

type Status report

message Required String parameter 'optionQuoteCodes' is not present

description The request sent by the client was syntactically incorrect.

Apache Tomcat/7.0.52

Вот в чём дело похоже:

 

 
_new-rena:
текущая
да, фактически - это уже ПРОШЛАЯ. Или я ошибаюсь?
 
_new-rena:

нееее, 1950 не дойдет.

у меня 1951 кажет...(такой прогноз от меня был)

Реночка, !
мы говорим про локальное дно ?
1,1976  тогда )))

Ох...чую ГЭП будет  вниз. И прям сразу  надо покупать.

Спасибо !
 
_new-rena:
текущая. насчет - чем могут помочь - посмотрим. прошел год, на кое что уже умеем по новому смотреть.

Нам дает это ФУНТ

это валюта.

а как привязать ее к паре? GBPUSD например? 

 
IRIP:
да, фактически - это уже ПРОШЛАЯ. Или я ошибаюсь?
Текущая, но  прошлая .

Вот я  написал сообщение - оно  уже  в прошлом.

Но есть же разница  смотреть прошлое  на 5 минут  назад и  1 сутки( через  сутки выходят отчёты  в pdf )
 

и какие объемы, скажем тут  http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM 

могут быть более полезны? Те что больше 1000 или больше 100?

те, что тянут вверх или вниз? 

British Pound Option (American) (GBP/USD) Quotes - CME Group
British Pound Option (American) (GBP/USD) Quotes - CME Group
  • www.cmegroup.com
Find information for British Pound Option (American) (GBP/USD) Quotes provided by CME Group. View Quotes
1...192021222324252627282930313233...2119
Новый комментарий