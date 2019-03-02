FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 26
http://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/OptionContracts/XCME/G?futureQuoteCode=6BH5&optionQuoteCodes=6BF5+C1535,6BF5+P1535,6BF5+C1540,6BF5+P1540,6BF5+C1545,6BF5+P1545,6BF5+C1550,6BF5+P1550,6BF5+C1555,6BF5+P1555,6BF5+C1560,6BF5+P1560,6BF5+C1565,6BF5+P1565,6BF5+C1570,6BF5+P1570,6BF5+C1575,6BF5+P1575,6BF5+C1580,6BF5+P1580&_=1420272658752
А есть описание полей? и тс?
цифры - котировка, С-коллы, Р-путы, 6ВF5 - собственно фунт и месяц по моему (не помню уже), в конце цифра - дата-время в миллисикундах. составляешь такую строчку и тянешь то что надо.
Хорошо
получили полоски путов, колов.
что дальше? Чем они могут помочь? Это ведь прошлая информация?
1. говорят что так, но сам я еще не удостоверился
2. вернее это уровни с опционов пересчитанные во фьючи, но фьючи и спот разница небольшая
даже если у вас есть реальные об'емы в реальном времени с СМЕ по форе, это не решит проблему
потому что фора не централизована т.е есть еще NYSE https://www.nyse.com/index и все остальные прочие
погоду они может быть и не делают , но тучи нагоняют реально
и такой билд есть...
имею входной файл следующего содержания:
HTTP Status 400 - Required String parameter 'optionQuoteCodes' is not present
type Status report
message Required String parameter 'optionQuoteCodes' is not present
description The request sent by the client was syntactically incorrect.
Apache Tomcat/7.0.52
Вот в чём дело похоже:
текущая
нееее, 1950 не дойдет.
у меня 1951 кажет...(такой прогноз от меня был)
мы говорим про локальное дно ?
1,1976 тогда )))
Ох...чую ГЭП будет вниз. И прям сразу надо покупать.
Спасибо !
текущая. насчет - чем могут помочь - посмотрим. прошел год, на кое что уже умеем по новому смотреть.
Нам дает это ФУНТ
это валюта.
а как привязать ее к паре? GBPUSD например?
да, фактически - это уже ПРОШЛАЯ. Или я ошибаюсь?
Вот я написал сообщение - оно уже в прошлом.
Но есть же разница смотреть прошлое на 5 минут назад и 1 сутки( через сутки выходят отчёты в pdf )
и какие объемы, скажем тут http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM
могут быть более полезны? Те что больше 1000 или больше 100?
те, что тянут вверх или вниз?