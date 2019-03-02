FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 29
и как это может нам помочь?
ну прогнозы поможет построить. поанализируем, там и поймём. скорее всего чей заказ поближе по дате, и плюсом находится среди больших объемов, то туда и двинут котировку.
ок. я засыпаю. в принципе прога завтра ужо будет, сразу на все мажоры.
да это тока время публикации. запросить можно любое время и данные будут не те что публикуются. я уже пробовал, так оно и есть и как оказалось - в позапрошлом году))))
пока, не грузись пока шибко - не уснешь)))
бинарные опционы -
BitCoin/USD - работает и сейчас
=)
мощная валюта =)
Ясно и понятно,что фора не состоит только из Штатовских фьючей и индексов,но это заметная часть влияния на формирование цены..........пусть Пако и Рена доведут до логического истощения(Ха-Ха) потенциал опыта Стренжа и МИФа,а дальше ещё придут идеи развития.
Когда начинаешь пытаться охватить Умом причины формирования котировки и тренда из этих котировок,то появляется желание вернуться к обобщающим инструментам-Машке от 600 и выше,Ганну,Фибо 61.8,осцилляторам......................но в Моём случае(если Ты заметил) не в плане точности входа,а в плане цели и направления.
а к чему тогда весь этот кипишь весь вечер? =)
Киви в хорошем положении в плане разворота в покупку,на Мой кавказский взгляд. Доллар перекуплен,овощ перепродан.......есть серьёзный уровень ниже,шпильканули бы туда-тогда точно разворот и 200пп.