FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 27
Вот в чём дело похоже:
ладно, не выходит у меня. всяко перепробовал уже.
в принципе, я уже систему для программирования почти что развернул и программу такую я уже год назад написал. только ссылку поменяю и поехали...
Текущая, но прошлая .
Вот я написал сообщение - оно уже в прошлом.
Но есть же разница смотреть прошлое на 5 минут назад и 1 сутки( через сутки выходят отчёты в pdf )
Нужны данные которые показывают
где установлены ЗАПРОСЫ на покупку или ПРОДАЖУ валюты
и какие объемы, скажем тут http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM
могут быть более полезны? Те что больше 1000 или больше 100?
те, что тянут вверх или вниз?
Нужны данные которые показывают
где установлены ЗАПРОСЫ на покупку или ПРОДАЖУ валюты
задержка будет максимум секунду...
Хорошо
берем индикатор RVL
У нас нет пары - есть только "ИНДЕКС"
6ВF5 - но это не GBPUSD
это только GBP
а GBPUSD мы можем взять тут
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM и обработать эти данные (МОЖЕМ?) в такой формат, как индикатор RVL
присоединить индикатор RVL
и получить что-то в этом духе.
?!
http://www.forex-tsd.com/attachments/metatrader-4/198674d1399870752-new-metatrader-4-compatible-indicators-rvl.gif
Как это нам поможет?
все норм, сделаю - покажу. не нужно другого ничего. но это будет только СМЕ, а не весь рынок.
да мы и сами тоже в принципе помочь можем =)
тут главное - понять, для чего оно
и что оно даст?
НУ получим мы индекс - GBP что это даст?
такой индюк - нееее, не поможет.