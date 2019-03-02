FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 27

Новый комментарий
[Удален]  
tol64:

Вот в чём дело похоже:

ладно, не выходит у меня. всяко перепробовал уже.

в принципе, я уже систему для программирования почти что развернул и программу такую я уже год назад написал. только ссылку поменяю и поехали...

 
tuma88:
Текущая, но  прошлая .

Вот я  написал сообщение - оно  уже  в прошлом.

Но есть же разница  смотреть прошлое  на 5 минут  назад и  1 сутки( через  сутки выходят отчёты  в pdf )

Нужны данные которые показывают 

где установлены ЗАПРОСЫ на покупку или ПРОДАЖУ валюты 

[Удален]  
IRIP:

и какие объемы, скажем тут  http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM 

могут быть более полезны? Те что больше 1000 или больше 100?

те, что тянут вверх или вниз? 

если бы тут знали, никто бы и не занимался этим в открытую
[Удален]  
IRIP:

Нужны данные которые показывают 

где установлены ЗАПРОСЫ на покупку или ПРОДАЖУ валюты 

задержка будет максимум секунду...
 
_new-rena:
задержка будет максимум секунду...

Хорошо

берем индикатор RVL

У нас нет пары - есть только "ИНДЕКС"  

6ВF5 - но это не GBPUSD

это только GBP

 

а GBPUSD мы можем взять тут

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM и обработать эти данные (МОЖЕМ?) в такой формат, как индикатор RVL

 

присоединить индикатор RVL

и получить что-то в этом духе.

?!


 

British Pound Option (American) (GBP/USD) Quotes - CME Group
British Pound Option (American) (GBP/USD) Quotes - CME Group
  • www.cmegroup.com
Find information for British Pound Option (American) (GBP/USD) Quotes provided by CME Group. View Quotes
 
Как это нам поможет?
[Удален]  
IRIP:

Хорошо

берем индикатор RVL

У нас нет пары - есть только "ИНДЕКС"  

6ВF5 - но это не GBPUSD

это только GBP

 

а GBPUSD мы можем взять тут

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM и обработать эти данные (МОЖЕМ?) в такой формат, как индикатор RVL

 

присоединить индикатор RVL

и получить что-то в этом духе.

?!

 http://www.forex-tsd.com/attachments/metatrader-4/198674d1399870752-new-metatrader-4-compatible-indicators-rvl.gif

все норм, сделаю - покажу. не нужно другого ничего. но это будет только СМЕ, а не весь рынок.
[Удален]  
IRIP:
Как это нам поможет?
такой индюк - нееее, не поможет.
 
_new-rena:
все норм, сделаю - покажу. не нужно другого ничего. но это будет только СМЕ, а не весь рынок.

да мы и сами тоже в принципе помочь можем =) 

тут главное - понять, для чего оно

и что оно даст?

НУ получим мы индекс - GBP что это даст? 

 
_new-rena:
такой индюк - нееее, не поможет.
почему сразу индюк? Может просто формат представления данных
1...202122232425262728293031323334...2119
Новый комментарий