FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 16

Новый комментарий
 

Миф, ты чудо индюк хотел, глянь как непробмваемые машки гнобят кабель))))

 

[Удален]  
stranger:

Миф, ты чудо индюк хотел, глянь как непробмваемые машки гнобят кабель))))

 

во, то что искал =)))) как раз на М1 не хватало индюков. теперь надо ещё штук 5 и всё норм будет. чтобы было подтверждение того что подтвердят другие 3 =)
 
Myth63:
во, то что искал =)))) как раз на М1 не хватало индюков. теперь надо ещё штук 5 и всё норм будет. чтобы было подтверждение того что подтвердят другие 3 =)
Ты несерьезно относишься к этому делу, для подтверждения надо еще штук 7-8 и тогда будет надежно)))
 
stranger:

Чего проще? Вам надо отобразить динамику торгов в течении дня, а это изменения за предыдущий день, выраженные графически.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html 

отрабатывали схему отражения динамики торгов прошлого дня 
[Удален]  
Myth63:
во, то что искал =)))) как раз на М1 не хватало индюков. теперь надо ещё штук 5 и всё норм будет. чтобы было подтверждение того что подтвердят другие 3 =)

лучше 0 (ноль) )))

мало чтоли - EURUSD, GBPUSD и другие? .... это всё уже индикаторы

 
IRIP:
отрабатывали схему отражения динамики торгов прошлого дня 

Ну да, вместо того, чтобы текущий показывать)

График настоящего трейдуна

 

[Удален]  
stranger:

Ну да, вместо того, чтобы текущий показывать)

График настоящего трейдуна

это мало ещё. сразу видно - денег не хватает есчо прикупить... пока цену видно (проглядывает, проглядывает), всё таки мало...
 
stranger:

Ну да, вместо того, чтобы текущий показывать)

График настоящего трейдуна

 

Сразу видно, чистое искусство!

Деньги здесь второстепенны... 

 
Это здесь о чём? 

ДРУГИЕ ПАММ-СЧЕТА УПРАВЛЯЮЩЕГО ISHIM

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -4.3%%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -4.3%%
  • www.alpari.ru
Капитал управляющего Публичные инвестиции управляющего в ПАММ-счет, которые он переводит на свой инвестиционный счет в качестве гарантии соблюдения интересов инвесторов. Забрать средства, заявленные в качестве капитала управляющего, можно только путем ликвидации ПАММ-счета. Агрессивность Агрессивность торговли рассчитывается на основании...
[Удален]  
gnawingmarket:
Это здесь о чём? 

ДРУГИЕ ПАММ-СЧЕТА УПРАВЛЯЮЩЕГО ISHIM

http://www.alpari.ru/ru/investor/manager/412543/archive/ тут интереснее =)
Ishim: Архив ПАММ-счетов управляющего - ПАММ-счета — инвестиционный сервис от Альпари
Ishim: Архив ПАММ-счетов управляющего - ПАММ-счета — инвестиционный сервис от Альпари
  • www.alpari.ru
Название ПАММ-счета№Капитал управляющегоДоходность, %Дата ликвидацииВозраст, дн.
1...91011121314151617181920212223...2119
Новый комментарий