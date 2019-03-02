FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 16
Миф, ты чудо индюк хотел, глянь как непробмваемые машки гнобят кабель))))
во, то что искал =)))) как раз на М1 не хватало индюков. теперь надо ещё штук 5 и всё норм будет. чтобы было подтверждение того что подтвердят другие 3 =)
Чего проще? Вам надо отобразить динамику торгов в течении дня, а это изменения за предыдущий день, выраженные графически.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html
лучше 0 (ноль) )))
мало чтоли - EURUSD, GBPUSD и другие? .... это всё уже индикаторы
отрабатывали схему отражения динамики торгов прошлого дня
Ну да, вместо того, чтобы текущий показывать)
График настоящего трейдуна
Сразу видно, чистое искусство!
Деньги здесь второстепенны...
Это здесь о чём?
