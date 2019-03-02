FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 21

Новый комментарий
 
server:
Хорошая ветка https://www.mql5.com/ru/forum/12342
Так вот ты Рене скажи что из того что в той ветке упоминается в мт есть)
[Удален]  
stranger:


Так он же ссылку то не даст) 

зачем ссылка?, все равно же  не знаешь как расчитывать

да и расчеты там не однозначные, как то пол года назад по GBPUSD, там был полный ахтунг, не знаю вывернулся или нет

если вывернулся - респект и уважуха 

 
_new-rena:
по тикам и в стакане точно не поймешь ничего. надо смотреть от дневок и выше.

Мне кажется любую историю ,а особенно  тиковую - надо собирать самому ,так больше  уверенности ,есть одни товарищи которые  серьёзно занимаются историей 

 h

Welcome to Nanex.net
  • www.nanex.net
Nanex is the creator and developer of NxCore, technology that powers the delivery of a streaming whole market data feed from Telvent DTN with an easy to use API. Nanex supports NxCore and develops applications that run on the NxCore platform. NxCore (pronounced n'core) is a high-performance ticker plant that brings the whole market to your...
[Удален]  
stranger:
Так вот ты Рене скажи что из того что в той ветке упоминается в мт есть)
бегло просмотрел. это подход в лоб. накопление объема - это цифра. применить её надо правильно - вот в чем перец, а для этого понять надо - откуда она получилась.
[Удален]  
server:

Мне кажется любую историю ,а особенно  тиковую - надо собирать самому ,так больше  уверенности ,есть одни товарищи которые  серьёзно занимаются историей 

 h

пробовал я применить на тиках стратегию, которая основывается на объемах. удвоиться можно за 5-10 минут и вылететь можно также быстро, точнее вынесут. а когда начал более углубленно заниматься объемами, то получилось, что ТФ-мы 1,5,15,30,60,240 вообще не подходят для торговли.
[Удален]  
server:

Мне кажется любую историю ,а особенно  тиковую - надо собирать самому ,так больше  уверенности ,есть одни товарищи которые  серьёзно занимаются историей 

 h

Новая функция расширяет возможности написания скальперских торговых роботов. Функция OnTick не является обработчиком каждого тика, она уведомляет эксперта об изменениях на рынке. Изменения могут быть пакетными: в терминал может одновременно прийти несколько тиков, но функция OnTick будет вызвана лишь один раз для уведомления эксперта о последнем состоянии рынка. Функция CopyTicks позволяет получать и анализировать все пришедшие тики.
int  CopyTicks(
   const string      symbol_name,           // имя символа
   MqlTick           &ticks_array[],        // массив, в который будут помещены тики
   uint              flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков
   ulong             from=0,                // дата, начиная с которой получаются тики, указывается в миллисекундах с 01.01.1970
   uint              count=0                // количество последних тиков, которые необходимо получить
   );
Тики можно запросить по дате, указав значение from, или по количеству, указав значение count. Если ни один из параметров не указан, передаются все доступных тики, но не более 2000. Также тики можно запрашивать по типу при помощи параметра flags. Доступные значения:

.

или  качнуть вот такой приблудой

 

 
pako:

зачем ссылка?, все равно же  не знаешь как расчитывать

да и расчеты там не однозначные, как то пол года назад по GBPUSD, там был полный ахтунг, не знаю вывернулся или нет

если вывернулся - респект и уважуха 

Расчет там однозначный, а сюрпризы бывают, как и в жизни)
[Удален]  
pako:

зачем ссылка?, все равно же  не знаешь как расчитывать

да и расчеты там не однозначные, как то пол года назад по GBPUSD, там был полный ахтунг, не знаю вывернулся или нет

если вывернулся - респект и уважуха 

ваще небыло ахтунга=) всё согласно законам жанра=)
 
_new-rena:
пробовал я применить на тиках стратегию, которая основывается на объемах. удвоиться можно за 5-10 минут и вылететь можно также быстро, точнее вынесут.
Так и от балды можно, без всяких.
[Удален]  
stranger:
Так и от балды можно, без всяких.

ага, как в казино, да ? )))

там же риск не рассматривается - 100%-ый слив неизбежен

1...141516171819202122232425262728...2119
Новый комментарий