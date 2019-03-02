FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 21
Хорошая ветка https://www.mql5.com/ru/forum/12342
Так он же ссылку то не даст)
зачем ссылка?, все равно же не знаешь как расчитывать
да и расчеты там не однозначные, как то пол года назад по GBPUSD, там был полный ахтунг, не знаю вывернулся или нет
если вывернулся - респект и уважуха
по тикам и в стакане точно не поймешь ничего. надо смотреть от дневок и выше.
Мне кажется любую историю ,а особенно тиковую - надо собирать самому ,так больше уверенности ,есть одни товарищи которые серьёзно занимаются историей
Так вот ты Рене скажи что из того что в той ветке упоминается в мт есть)
или качнуть вот такой приблудой
пробовал я применить на тиках стратегию, которая основывается на объемах. удвоиться можно за 5-10 минут и вылететь можно также быстро, точнее вынесут.
Так и от балды можно, без всяких.
ага, как в казино, да ? )))
там же риск не рассматривается - 100%-ый слив неизбежен