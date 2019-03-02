FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://www.alpari.ru/ru/investor/manager/412543/archive/ тут интереснее =)
О,Господи!
........Точно конец Света!
А вот те,которые делают платные проги-почему они сами не стригут фору своими машинками?
http://www.alpari.ru/ru/investor/manager/412543/archive/ тут интереснее =)
Названия у НЕГО какие то упаднические, то истощение, то низкоползающие какие то))) Но ТС волатильность два раза доказала свою состоятельность))))))
Фунт берешь с открытия?)
А вот те,которые делают платные проги-почему они сами не стригут фору своими машинками?
Потому что машинки не стригут, только вручную)
На 4-ке тоже веселье, заберите Колдуна оттуда)))
https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page26
Так надо сделать, чтобы при пересчете старые со страйка убирались, а новые отображались.
на картинке покажи
https://www.mql5.com/ru/forum/145882
.
не могу я туда. у меня антивирус ругается - скрипт на этой страничке какой то уж больно агрессивный пашет.
готовлю систему пока под такую разработку и потом заделаю. не нравится мне, что они контроль над советниками устроили. хочу уйти из под контроля, ну "как бы в ручную" торговать буду, т.е. математика внешняя будет отныне. в советнике будет тока бай и селл. даже и МТ 5 в легкую подцепится тоды, без особого изучения)))
а вот, посмотрел. он в этой проге страничку другую совсем парсит, не СМЁ))) мне не нужна отсебятина...
Как? Ну вот допустим есть колл на страйке 55 с премией 30 и объемом 1000, он отображается на графике красной полосой по цене 1.5530 с надписью "1000", премия и объем изменились для этого колла, например, премия стала 32, объем 1100, старая полоска исчезает на 5530, а на 5532 появляется новая с комментом "1100". Как то так.
Как? Ну вот допустим есть колл на страйке 55 с премией 30 и объемом 1000, он отображается на графике красной полосой по цене 1.5530 с надписью "1000", премия и объем изменились для этого колла, например, премия стала 32, объем 1100, старая полоска исчезает на 5530, а на 5532 появляется новая с комментом "1100". Как то так.
понять бы еще куда оно потом
вниз или вверх