FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 17

Myth63:
http://www.alpari.ru/ru/investor/manager/412543/archive/ тут интереснее =)

О,Господи!

........Точно конец Света! 

 

А вот те,которые делают платные проги-почему они сами не стригут фору своими машинками?

 

 
http://www.alpari.ru/ru/investor/manager/412543/archive/ тут интереснее =)

Названия у НЕГО какие то упаднические, то истощение, то низкоползающие какие то))) Но ТС волатильность два раза доказала свою состоятельность))))))

Фунт берешь с открытия?)

А вот те,которые делают платные проги-почему они сами не стригут фору своими машинками?

 

Потому что машинки не стригут, только вручную) 

 

stranger:
Так надо сделать, чтобы при пересчете старые со страйка убирались, а новые отображались.
на картинке покажи
 
на картинке покажи
Как? Ну вот допустим есть колл на страйке 55 с премией 30 и объемом 1000, он отображается на графике красной полосой по цене 1.5530 с надписью "1000", премия и объем изменились для этого колла, например, премия стала 32, объем 1100, старая полоска исчезает на 5530, а на 5532 появляется новая с комментом "1100". Как то так.
 
Прибалдел от выражения "сопутствующий флуд"-это видимо то,чем Я занимаюсь здесь. Не менее интересно смотрится выражение "сопутствующий блуд".
pako:

https://www.mql5.com/ru/forum/145882

не могу я туда. у меня антивирус ругается - скрипт на этой страничке какой то уж больно агрессивный пашет.

готовлю систему пока под такую разработку и потом заделаю. не нравится мне, что они контроль над советниками устроили. хочу уйти из под контроля, ну "как бы в ручную" торговать буду, т.е. математика внешняя будет отныне. в советнике будет тока бай и селл. даже и МТ 5 в легкую подцепится тоды, без особого изучения)))


а вот, посмотрел. он в этой проге страничку другую совсем парсит, не СМЁ))) мне не нужна отсебятина...

 
Как? Ну вот допустим есть колл на страйке 55 с премией 30 и объемом 1000, он отображается на графике красной полосой по цене 1.5530 с надписью "1000", премия и объем изменились для этого колла, например, премия стала 32, объем 1100, старая полоска исчезает на 5530, а на 5532 появляется новая с комментом "1100". Как то так.
Никогда фору не считал рынком,а игрой на интерес. Рынок-это идёшь,смотришь товар,качество,цену(ну хотя бы как биржевой стакан)........а вот в вышесказанном Стренжа просматривается что-то рыночное.
 
stranger:
Как? Ну вот допустим есть колл на страйке 55 с премией 30 и объемом 1000, он отображается на графике красной полосой по цене 1.5530 с надписью "1000", премия и объем изменились для этого колла, например, премия стала 32, объем 1100, старая полоска исчезает на 5530, а на 5532 появляется новая с комментом "1100". Как то так.

понять бы еще куда оно потом

вниз или вверх 

