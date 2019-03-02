FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 13

_new-rena:
рисуй кривую линию по точкам. если всё правильно, то цена будет бегать в получившемся канале.

При тренде вниз цена будет бегать от сопротивлений и ломать поддержки


 

stranger:

При тренде вниз цена будет бегать от сопротивлений и ломать поддержки

угу. щас начну делать.
pako:

оно и будет совмещенное , рисуешь же по времени захода

каждые 10 минут, наверно слишком часто, черточек будет много 

вот эту фишку не пробовал?

http://docs.mql4.com/ru/common/webrequest

чтобы не маяться, покажи тело запроса пжста или вообще - запрос

Все в колах путаетесь? )))
stranger:


WebRequest 

)))

вот сделал начало (не дождавшись pako - для создания запроса)

ПОЕХАЛИ !

Файлы:
CME.zip  35 kb
 
artikul:
Все в колах путаетесь? )))

В энергетических уровнях)))

 

stranger:

В энергетических уровнях)))

ага, а ссылку чо не кажешь? так же проще или нужна полная картина?
 
_new-rena:
ага, а ссылку чо не кажешь? так же проще или нужна полная картина?

Чего проще? Вам надо отобразить динамику торгов в течении дня, а это изменения за предыдущий день, выраженные графически.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html 

Хруст когда то на этой фишке платные индюки делал, вот и подумайте с Пако.

