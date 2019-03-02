FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 13
рисуй кривую линию по точкам. если всё правильно, то цена будет бегать в получившемся канале.
При тренде вниз цена будет бегать от сопротивлений и ломать поддержки
оно и будет совмещенное , рисуешь же по времени захода
каждые 10 минут, наверно слишком часто, черточек будет много
вот эту фишку не пробовал?
http://docs.mql4.com/ru/common/webrequest
чтобы не маяться, покажи тело запроса пжста или вообще - запрос
WebRequest
)))
вот сделал начало (не дождавшись pako - для создания запроса)
ПОЕХАЛИ !
Все в колах путаетесь? )))
В энергетических уровнях)))
ага, а ссылку чо не кажешь? так же проще или нужна полная картина?
Чего проще? Вам надо отобразить динамику торгов в течении дня, а это изменения за предыдущий день, выраженные графически.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html
Хруст когда то на этой фишке платные индюки делал, вот и подумайте с Пако.