pako:

зачем исчезать предыдущие данные? они останутся

на новом опросе нарисуются актуальные данные


или я снова туплю??? ((( 

Затем что это один и тот же колл(пут) опцион, но с новым объемом и(или) премией, так зачем же график захламлять информацией о его прошлой стоимости.
не логично чо та. такая стратегия не прёт ... 92 - чо за цифирь? накопление объема по 1,2 как то более убедительно работает и вроде как то подтягивает туды цену...
 

Вот смотри, это один и тот же колл, о за разные дни

 

Просто по нему изменились объем, ОИ и премия, отображен и старый и новый, потому что за разные дни, теперь представь что будет если оставлять все старые значения в пределах одного дня) 

Премия это цена, если она изменилась, то и уровень изменился, получается тебе старый надо оставить на 5530, а на 5532 нарисовать новый, и что получится? 

 
pako:

так?

 

Можно и так, не суть важно как их отображать лишь бы удобно было. Возьми на заметку, что коллы - это сопротивление, пут - поддержки и раскрась их)

А так как раз гуд, объем и все, цена это место где он находится и график меньш захламляться будет. 

pako:

так?

pako, ты чем всё таки инфу тянешь?
_new-rena:

 не нравится мне, что они контроль над советниками устроили. хочу уйти из под контроля, ну "как бы в ручную" торговать буду, т.е. математика внешняя будет отныне. в советнике будет тока бай и селл. даже и МТ 5 в легкую подцепится тоды, без особого изучения)))

напиши прогу с расчетами, которая выдает для МТ только  -1, 0, 1    

МТ получает -1,   продает

МТ получает  1,   покупает

МТ получает  0,   курит   "марьяИвана" 

 

если прога будет торговать в плюс, брокер начнет копировать твои сигналы на халяву :-))) 

это без проблем.

чем тянешь инфу с СМЕ?

_new-rena:

это без проблем.

чем тянешь инфу с СМЕ?

IE 11
я имел ввиду - файл с инфой чем создаешь МТ4 или как?
 
pako:
в этом случае не будет видно изменений , по отношению к прошлому запросу

Ои нет, 

страница эта

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM

измеение к прошлому значению в пределах дня не суть важно. 

