FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 18
зачем исчезать предыдущие данные? они останутся
на новом опросе нарисуются актуальные данные
или я снова туплю??? (((
Вот смотри, это один и тот же колл, о за разные дни
Просто по нему изменились объем, ОИ и премия, отображен и старый и новый, потому что за разные дни, теперь представь что будет если оставлять все старые значения в пределах одного дня)
Премия это цена, если она изменилась, то и уровень изменился, получается тебе старый надо оставить на 5530, а на 5532 нарисовать новый, и что получится?
так?
Можно и так, не суть важно как их отображать лишь бы удобно было. Возьми на заметку, что коллы - это сопротивление, пут - поддержки и раскрась их)
А так как раз гуд, объем и все, цена это место где он находится и график меньш захламляться будет.
так?
не нравится мне, что они контроль над советниками устроили. хочу уйти из под контроля, ну "как бы в ручную" торговать буду, т.е. математика внешняя будет отныне. в советнике будет тока бай и селл. даже и МТ 5 в легкую подцепится тоды, без особого изучения)))
напиши прогу с расчетами, которая выдает для МТ только -1, 0, 1
МТ получает -1, продает
МТ получает 1, покупает
МТ получает 0, курит "марьяИвана"
если прога будет торговать в плюс, брокер начнет копировать твои сигналы на халяву :-)))
это без проблем.
чем тянешь инфу с СМЕ?
IE 11
в этом случае не будет видно изменений , по отношению к прошлому запросу
Ои нет,
страница эта
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM
измеение к прошлому значению в пределах дня не суть важно.