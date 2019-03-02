FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 24

pako:
ну если делал, зачем спрашиваешь?
тока что ты ссылку по СМЕ кинул, я испытать не успел. убрал?
_new-rena:
смотрел и это. сделал я календарик тоже, но в 100 раз проще и благополучно стёр. не люблю внешние dll-ки...
это как?
 
_new-rena:

красиво, душевно )))

подкинь пжста ренко в личку, всё таки тёска)))

pako по любому уже щас растолкует....

подкину без лички./)
Файлы:
RenkoLiveChart.mq4  10 kb
pako:

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM

не, не работает, пока всю ссыль в разрешенные не засунешь (МТ4)

tuma88:
подкину без лички./)
спасибо!
pako:
это как?
как старики делали. файл тащишь csv-шный с daily fx.... готовый есть на 4-рке, тока там время неправильно считает, а остальное правильно. чуток шаманишь и пользуешь.
 
_new-rena:

не, не работает, пока всю ссыль в разрешенные не засунешь (МТ4)

Работает и в MT4 и в MT5

В список разрешенных URL (Главное меню -> Сервис -> Настройки, вкладка "Советники") достаточно добавить http://www.cmegroup.com.

0       00:15:40.422    #Test EURUSD,M15: initialized
0       00:15:41.596    #Test EURUSD,M15: Файл успешно загружен, Размер файла =66789 байт.
0       00:15:41.614    #Test EURUSD,M15: uninit reason 0
0       00:15:41.616    Script #Test EURUSD,M15: removed

Какой билд терминала? 

_new-rena:

не, не работает, пока всю ссыль в разрешенные не засунешь (МТ4)

как не работает?

 

pako:

как не работает?

это у тебя МТ5 или МТ4 и ссылка та, что я дал?

СМЕ нужно вообще то

(pako, ты реально чо то к форуму прикрутил, говорю же админишь)

 
tuma88:
Приветики :-)

По Еврочке  вообще счастье.
Медитирую откуда  купить.

Самый нижний уровень хрен знает как  рисовал когда-то (но почему-то удалять не стал).
И если следовать Волновому истощению , то  нижний  уровень как  раз сходится.
То есть 2 анализа сходятся на 1,1945 /1,1950

Дополню.
Если  правильно  я  понял  ., то 1,1950 не будет. То есть  на графике будет хвост от 1,1990 и не доходящий до 1,1950
Спасибо !
