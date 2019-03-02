FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну если делал, зачем спрашиваешь?
смотрел и это. сделал я календарик тоже, но в 100 раз проще и благополучно стёр. не люблю внешние dll-ки...
красиво, душевно )))
подкинь пжста ренко в личку, всё таки тёска)))
pako по любому уже щас растолкует....
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM
.
не, не работает, пока всю ссыль в разрешенные не засунешь (МТ4)
подкину без лички./)
это как?
не, не работает, пока всю ссыль в разрешенные не засунешь (МТ4)
Работает и в MT4 и в MT5.
В список разрешенных URL (Главное меню -> Сервис -> Настройки, вкладка "Советники") достаточно добавить http://www.cmegroup.com.
Какой билд терминала?
не, не работает, пока всю ссыль в разрешенные не засунешь (МТ4)
как не работает?
.
как не работает?
это у тебя МТ5 или МТ4 и ссылка та, что я дал?
СМЕ нужно вообще то
(pako, ты реально чо то к форуму прикрутил, говорю же админишь)
Приветики :-)
По Еврочке вообще счастье.
Медитирую откуда купить.
Самый нижний уровень хрен знает как рисовал когда-то (но почему-то удалять не стал).
И если следовать Волновому истощению , то нижний уровень как раз сходится.
То есть 2 анализа сходятся на 1,1945 /1,1950
Если правильно я понял ., то 1,1950 не будет. То есть на графике будет хвост от 1,1990 и не доходящий до 1,1950
Спасибо !