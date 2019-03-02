FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 8

[Удален]  
pako:

cme

call - премия

put + премия

pako, продолжай, итог интересен
[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/forum/150814/page130#956784 ну как в воду глядел=)

Всё. полностью пофиксил фунта. начинаю бай набор =) 

Покури до понедельника)

 

 
pako:

http://strike.opentraders.ru/851.html

 

поэтому я и говорю , что мне нужно точно знать как расчитывать, что-бы 100500 раз не переделывать 

Так там все правильно написано

"Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию(к страйку), для PUT — отнять.

А ты пишешь - колл -, пут +. 

 
pako:

священный месяц, "вдрыбадан " повлиял наверно

думаю одно пишу другое, извеняюсь

конечно же колл + пут - 

только еще не понятно, что брать об'ем или ОИ? 

Почитай на досуге ту ветку на МТ5ру, ссылку я давал,  там они такие эксперименты проводили, что я просто в ахтунге))))
[Удален]  
pako:

сам че? в скрипт закинь, пусть черточки рисует    

да у меня тут итак завались систем всяких на тестах....
 
pako:

читаю, если время не жмет

только там понаписано, букв слишком много

а ботa кормить, нужны однозначные инструкции

 

там на странице сколько раз  обновляется?  один раз в день? не знаешь в какое время по GMT?

А фиг его знает как они сейчас обновляют. Ёпт, так там же написано)

"

  • Market data is delayed by at least 10 minutes

С задержкой в10 минут. 

[Удален]  
pako:

читаю, если время не жмет

только там понаписано, букв слишком много

а ботa кормить, нужны однозначные инструкции

 

там на странице сколько раз  обновляется?  один раз в день? не знаешь в какое время по GMT?

по времени создания/изменения файла прикинь
 
pako:

там одни берут по ОИ, другие по об'емам, третьи об'емы умножают на премию

где там ахтунг эксперемента?

 

Сам прикинь, если у тебя есть ах...й объем, то что там думать, а если объемы такие как сейчас, на праздники, вот тогда и смотришь ОИ, в общем, по ситуации, а в идеале объем с ОИ.
[Удален]  
pako:
пальцем покажи

правой мышкой - свойства... там закладочки смотри

или файл сюда кинь

pdf же переводишь в txt?
