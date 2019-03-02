FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 8
cme
call - премия
put + премия
https://www.mql5.com/ru/forum/150814/page130#956784 ну как в воду глядел=)
Всё. полностью пофиксил фунта. начинаю бай набор =)
Покури до понедельника)
http://strike.opentraders.ru/851.html
поэтому я и говорю , что мне нужно точно знать как расчитывать, что-бы 100500 раз не переделывать
Так там все правильно написано
"Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию(к страйку), для PUT — отнять.
"
А ты пишешь - колл -, пут +.
священный месяц, "вдрыбадан " повлиял наверно
думаю одно пишу другое, извеняюсь
конечно же колл + пут -
только еще не понятно, что брать об'ем или ОИ?
сам че? в скрипт закинь, пусть черточки рисует
читаю, если время не жмет
только там понаписано, букв слишком много
а ботa кормить, нужны однозначные инструкции
там на странице сколько раз обновляется? один раз в день? не знаешь в какое время по GMT?
А фиг его знает как они сейчас обновляют. Ёпт, так там же написано)
"
"
С задержкой в10 минут.
там одни берут по ОИ, другие по об'емам, третьи об'емы умножают на премию
где там ахтунг эксперемента?
пальцем покажи
правой мышкой - свойства... там закладочки смотри
или файл сюда киньpdf же переводишь в txt?