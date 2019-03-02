FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 30
Киви в хорошем положении в плане разворота в покупку,на Мой кавказский взгляд. Доллар перекуплен,овощ перепродан.......есть серьёзный уровень ниже,шпильканули бы туда-тогда точно разворот и 200пп.
Мы не можем этого знать, пока не увидим объемы на покупку на фьючерсах (или где там?)
Ясно и понятно,что фора не состоит только из Штатовских фьючей и индексов,но это заметная часть влияния на формирование цены..........пусть Пако и Рена доведут до логического истощения(Ха-Ха) потенциал опыта Стренжа и МИФа,а дальше ещё придут идеи развития.
Когда начинаешь пытаться охватить Умом причины формирования котировки и тренда из этих котировок,то появляется желание вернуться к обобщающим инструментам-Машке от 600 и выше,Ганну,Фибо 61.8,осцилляторам......................но в Моём случае(если Ты заметил) не в плане точности входа,а в плане цели и направления.
Хорошо
получили полоски путов, колов.
что дальше? Чем они могут помочь? Это ведь прошлая информация?
Будушей е дают)
Цена инструмента у тебя в терминале это тже прошлая информация.
О,правильные слова,поэтому пусть Пако и Рена продолжат труды под присмотром Стренжа.........глядишь для таких как Я терминал перестанет быть ящиком с верёвками кукловода..............да и Ты присоединяйся,если имеешь знания.
так я и пытаюсь, но на мои вопросы пока не ответили
1. http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM - здесь только за СЕКУНДУ показано. А где брать за минуту, 10, 15, час, день, месяц?
2. получили полоски путов, колов. обработав данные, дальше что?
3. и какие объемы, скажем тут http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM могут быть более полезны? Те что больше 1000 или больше 100? те, что тянут вверх или вниз?
Нарисовать их, в целом не проблема, если есть откуда данные тянуть
Нужны данные которые показывают
где установлены ЗАПРОСЫ на покупку или ПРОДАЖУ валюты
Зачм? Эти лимитники кидают и убирают пачками за секунды, там картина меняется с такой скоростью, что вынести что то оттуда это надо моск сплавить, а если еще учесть ложные заказы, которые убираются до их исполнения, так это вообще аут)))
На производных же картина так быстро не меняется, потому что там особо не напрыгаешься)
понял. Тогда другой вопрос,
и какие объемы, скажем тут http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM
могут быть более полезны? Те что больше 1000 или больше 100?
те, что тянут вверх или вниз?
да мы и сами тоже в принципе помочь можем =)
тут главное - понять, для чего оно
и что оно даст?
НУ получим мы индекс - GBP что это даст?
Это объмы по опционным контрактам и они все могут быть полезны, а как именно - читайте, думайте
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page2