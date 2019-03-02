FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 28

IRIP:
почему сразу индюк? Может просто формат представления данных
формат один - одна цифра - прогноз.
IRIP:

да мы и сами тоже в принципе помочь можем =) 

тут главное - понять, для чего оно

и что оно даст?

НУ получим мы индекс - GBP что это даст? 

там и котир тоже есть. но он совпадает с МТ (+5/-1 pips)
  
"code":"6BF5 C1535","updated":"17:41:06 CT<br />
 02 Jan 2015",
"netChangeStatus":"statusAlert","highLowLimits":"No Limit"},"underlyingFutureContract":"-"},{"strikePrice":"1540","strikeRank":"-","put":{"last":"0.0114 b","change":"+0.0095","priorSettle":"0.0019","open":"0.0029","close":"-","high":"0.0116","low":"0.0029","highLimit":"No Limit","lowLimit":"No Limit","volume":"968","mdKey":"6BF5 P1540-XCME-G",
Это котир? 
объем я вижу - объем
 

Все что слева от котира - 15350  - это калс, а справа от этой цифры - путс

 

 

и мы увидим что-то вэтом духе


IRIP:

Все что слева от котира - 15350  - это калс, а справа от этой цифры - путс

 

 

и мы увидим что-то вэтом духе


ИРИП, не будем пока загадывать. на твоем скрине чёрт ногу сломит. откуда там промежуточные объемы?

а котировка повыше немного на СМЕ-шной страничке, ты её отрезал.

ну вот нашел я расшифровку в своей проге уже роясь:

contract = "6BF3"; - это 13-ый год и заканчивается на 3-ку, F - январь, а 6В - GBPUSD...

поэтому на сегодня - "6BF5"

 

да, я понял =) 

но почему время одинаковое?

 

IRIP:

да, я понял =) 

но почему время одинаковое?

 

это время публикации, я так понимаю...

а промежуточные итоги - это надо попробовать. скорее всего они тоже есть, если запросить. ну типа не 15550, а 15551 )))

попробую, но уже завтра...

 
_new-rena:
это время публикации, я так понимаю...

хорошо, почему тогда объемы разные? Это тики? 

IRIP:

хорошо, почему тогда объемы разные? Это тики? 

там же не форекс, а типа заказы фунта по разным ценам. ну кому как выгоднее и им надо не здесь и сейчас, а через год, квартал, пол-года, месяц....
 
_new-rena:
там же не форекс, а типа заказы по разным ценам.

и как это может нам помочь?

это ведь только секунда 

