почему сразу индюк? Может просто формат представления данных
да мы и сами тоже в принципе помочь можем =)
тут главное - понять, для чего оно
и что оно даст?
НУ получим мы индекс - GBP что это даст?
Все что слева от котира - 15350 - это калс, а справа от этой цифры - путс
и мы увидим что-то вэтом духе
ИРИП, не будем пока загадывать. на твоем скрине чёрт ногу сломит. откуда там промежуточные объемы?
а котировка повыше немного на СМЕ-шной страничке, ты её отрезал.
ну вот нашел я расшифровку в своей проге уже роясь:
contract = "6BF3"; - это 13-ый год и заканчивается на 3-ку, F - январь, а 6В - GBPUSD...
поэтому на сегодня - "6BF5"
да, я понял =)
но почему время одинаковое?
это время публикации, я так понимаю...
а промежуточные итоги - это надо попробовать. скорее всего они тоже есть, если запросить. ну типа не 15550, а 15551 )))
попробую, но уже завтра...
хорошо, почему тогда объемы разные? Это тики?
там же не форекс, а типа заказы по разным ценам.
и как это может нам помочь?
это ведь только секунда