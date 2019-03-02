FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1075

Новый комментарий
 
Lesorub:

ладно, бестолковый разговор получается...

наверно, лучше в колопутной ветке это мракобесие демонстрировать

отделить мухов от котлетов...

Надо отделить скриножоперов постфактум от честных учащихся людей торгующих на демо (а кто и на реале колбасит)
 
lactone:

Стренж, вот ты мне обьясни. 

В чем принципиальная разница между твоим полотном с опционами и моим (да и ты сам раньше такие же рисовал):

 

Те же зоны коррекции, только голову забивать не надо циферками))) 

Покупать будешь? Когда, по чему будешь ориентироваться? В том и разница.

Ishim:
буду заходить поржать ))))

На памм свой смотри и ржи, никуда и ходить не надо)))) 

 
Ishim:
Надо отделить скриножоперов постфактум от честных учащихся людей торгующих на демо (а кто и на реале колбасит)
Строго. И больше никак.
 
stranger:
Строго. И больше никак.
Мне ваше мнение не интересно ни онлайн ни постфактум - патамушта будет мимо. (ничего личного простая угадайка)
 
stranger:

Покупать будешь? Когда, по чему будешь ориентироваться? В том и разница.

На памм свой смотри и ржи, никуда и ходить не надо)))) 

а где можно вашу торговлю посмотреть?
 
Ishim:
Мне ваше мнение не интересно ни онлайн ни постфактум - патамушта будет мимо. (ничего личного простая угадайка)

Глядя на твой памм мне ничего не интересно))))

Ishim:
а где можно вашу торговлю посмотреть?

Свою смотри) 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 
stranger:

Глядя на твой памм мне ничего не интересно))))

Свою смотри) 

Ок!
 
Ishim:
Ок!
Сходи дверь открой, а то инвесторы вынесут 
 
stranger:

Покупать будешь? Когда, по чему будешь ориентироваться? В том и разница.

Да, буду. Уже покупал по чуть-чуть, но ловил стопы. 

Как только нарисуют нормальную поддержку либо зафлетят, так сразу. На недельном графике - как раз примерно и стоим в зоне. Но ставить стоп в 200 пп не собираюсь - спреды не позволяют. Так бы уже как Миф - сеткой - покупал.  

А будущее ни ты ни я все равно не видим 

 
stranger:
Сходи дверь открой, а то инвесторы вынесут 

"Про фунт сказал конкретнее некуда, он идет к 57, поколбасится там у хаев, откатит на несколько фигур, 2-3-4, пока не знаю поэтому не скажу, будет у хаев - буду знать, после чего продолжит рост к 63. Вот и все, ясно и конкретно."

 

колопут - баломут )))))) 


1...106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082...2119
Новый комментарий