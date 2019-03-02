FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1075
ладно, бестолковый разговор получается...
наверно, лучше в колопутной ветке это мракобесие демонстрировать
отделить мухов от котлетов...
Стренж, вот ты мне обьясни.
В чем принципиальная разница между твоим полотном с опционами и моим (да и ты сам раньше такие же рисовал):
Те же зоны коррекции, только голову забивать не надо циферками)))
Покупать будешь? Когда, по чему будешь ориентироваться? В том и разница.
буду заходить поржать ))))
На памм свой смотри и ржи, никуда и ходить не надо))))
Надо отделить скриножоперов постфактум от честных учащихся людей торгующих на демо (а кто и на реале колбасит)
Строго. И больше никак.
Мне ваше мнение не интересно ни онлайн ни постфактум - патамушта будет мимо. (ничего личного простая угадайка)
Глядя на твой памм мне ничего не интересно))))
а где можно вашу торговлю посмотреть?
Свою смотри)
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Ок!
Покупать будешь? Когда, по чему будешь ориентироваться? В том и разница.
Да, буду. Уже покупал по чуть-чуть, но ловил стопы.
Как только нарисуют нормальную поддержку либо зафлетят, так сразу. На недельном графике - как раз примерно и стоим в зоне. Но ставить стоп в 200 пп не собираюсь - спреды не позволяют. Так бы уже как Миф - сеткой - покупал.
А будущее ни ты ни я все равно не видим
Сходи дверь открой, а то инвесторы вынесут
"Про фунт сказал конкретнее некуда, он идет к 57, поколбасится там у хаев, откатит на несколько фигур, 2-3-4, пока не знаю поэтому не скажу, будет у хаев - буду знать, после чего продолжит рост к 63. Вот и все, ясно и конкретно."
колопут - баломут ))))))