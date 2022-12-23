FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 11

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вот, сбылся прогноз

причина роста - вытащить лишние/освободившиеся баксы с оборота

сами подумайте куда теперь двинет курс баксо-пар.....

;)

 
Канадец вниз идет на 1.2587 очень быстро дает заработать.
 
GBPJPY вверх на 157.256 также с ускорением летит.
 
Настоящий адреналин по паре AUDCHF выстрелит вверх как из рогатки .Уже сегодня может долететь до 0.7254 и на следующей неделе пойдет дальше на 0.8433.
 
Герой месяца CADJPY бульдозером прет вверх 8 дней без остановок, цель- годовой максимум 106.374
 

   EUR-USD  , Пара торгуется в области 1100 уровня , S\R - 1135 и 1065 , движение 2265 - 0805 сформировано с мая 2021 по февраль 2022 ,  коррекция в движении к 1100 уровню не достигло 23,6 % фибо , что можно интерпретировать как  неопределенность в достижении целевых уровней . 


  

 
Veniamin Skrepkov #:

   EUR-USD  , Пара торгуется в области 1100 уровня , S\R - 1135 и 1065 , движение 2265 - 0805 сформировано с мая 2021 по февраль 2022 ,  коррекция в движении к 1100 уровню не достигло 23,6 % фибо , что можно интерпретировать как  неопределенность в достижении целевых уровней . 


 

EUR-USD сходит вверх на 1.1385 а дальше точно неопределенность.
 
мдя.... обнищал чат прогнозами =)
 
GhostMan #:
мдя.... обнищал чат прогнозами =)

Какой чат, у меня их там вообще нет?

 

упс

Да. Енка разбежалась не на шутку. Надеюсь от красной отлетим.

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