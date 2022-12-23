FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 11
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вот, сбылся прогноз
причина роста - вытащить лишние/освободившиеся баксы с оборота
сами подумайте куда теперь двинет курс баксо-пар.....
;)
EUR-USD , Пара торгуется в области 1100 уровня , S\R - 1135 и 1065 , движение 2265 - 0805 сформировано с мая 2021 по февраль 2022 , коррекция в движении к 1100 уровню не достигло 23,6 % фибо , что можно интерпретировать как неопределенность в достижении целевых уровней .
EUR-USD , Пара торгуется в области 1100 уровня , S\R - 1135 и 1065 , движение 2265 - 0805 сформировано с мая 2021 по февраль 2022 , коррекция в движении к 1100 уровню не достигло 23,6 % фибо , что можно интерпретировать как неопределенность в достижении целевых уровней .
мдя.... обнищал чат прогнозами =)
Какой чат, у меня их там вообще нет?
Да. Енка разбежалась не на шутку. Надеюсь от красной отлетим.