Фунт в рост , однозначно

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 5
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EUR_USD , выход из флета и истинность движения будет определяться по отношению к уровню 1375 , в предполагаемой перспективе D - 1 -1,5 .
USD_JPY , D - предположительно зиг-заг ( 5-3-5 ) , M-15 , пара торгуется в области 114.30 профиль рынка уже имеет историю уровня и можно ожидать сквизы по отношению к уровню , M-15 от 17 янв . преобладают продажи .
GBP\USD-M30 Цель на сегодня 1.36768
GBP\USD-M30 Цель на сегодня 1.36768
Не надоело гадать???хоть одно гадание сбылось??фунт идёт вниз!!!
GBP\USD-M30 Цель на сегодня 1.36768
Такая вероятность существует. Смотрю на дневной график.
Такая вероятность существует. Смотрю на дневной график.
dryun777 #:
Не надоело гадать???хоть одно гадание сбылось??фунт идёт вниз!!!
GBP\USD-Daily Вниз пойдёт, если цена закрепится ниже 1.35752
GBP\USD-Daily Вниз пойдёт, если цена закрепится ниже 1.35752
да в любом случае вниз!!не сегодня,так завтра!!!или после завтра!!тут твои пивоты не решают!!!экономика решает!!!
В вашем военном билете - что написано, годен или не годен ?
В вашем военном билете - что написано, годен или не годен ?