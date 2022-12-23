FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 5

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      EUR_USD   ,  выход из флета и истинность движения будет определяться по отношению к уровню 1375  ,  в предполагаемой перспективе D - 1 -1,5 .


    

 

     USD_JPY  , D - предположительно зиг-заг ( 5-3-5 ) , M-15  , пара торгуется в области 114.30 профиль рынка уже имеет историю уровня и можно ожидать сквизы по отношению к уровню , M-15 от 17 янв . преобладают продажи . 


    

    

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GBP\USD-M30             Цель на сегодня 1.36768

GBPUSDM30 1.36768

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SanAlex #:

GBP\USD-M30             Цель на сегодня 1.36768



Не надоело гадать???хоть одно гадание сбылось??фунт идёт вниз!!!

 
SanAlex #:

GBP\USD-M30             Цель на сегодня 1.36768


Такая вероятность существует. Смотрю на дневной график.

950ф

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Uladzimir Izerski #:

Такая вероятность существует. Смотрю на дневной график.


Фунт в рост , однозначно
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dryun777 #:

Не надоело гадать???хоть одно гадание сбылось??фунт идёт вниз!!!

GBP\USD-Daily            Вниз пойдёт, если цена закрепится ниже 1.35752

GBPUSDDaily 1.35752

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SanAlex #:

GBP\USD-Daily            Вниз пойдёт, если цена закрепится ниже 1.35752


да в любом случае вниз!!не сегодня,так завтра!!!или после завтра!!тут твои пивоты не решают!!!экономика решает!!!
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dryun777 #:
да в любом случае вниз!!не сегодня,так завтра!!!или после завтра!!тут твои пивоты не решают!!!экономика решает!!!

В вашем военном билете - что написано, годен или не годен ? 

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SanAlex #:

В вашем военном билете - что написано, годен или не годен ? 

а это не ваше дело,мистер нострадамус))))
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