FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 30
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жду 1700,00 по золоту
жду 1700,00 по золоту
Я жду ниже 1617.00
Вот он, рыжик...
Свежак!!!
23 пункта и месячная зарплата...
а 7 пунктов опе не помеха:
И еще...
Фунтик мозг парит...
Свежак!!!
23 пункта и месячная зарплата...
а 7 пунктов опе не помеха:
И еще...
0,98
0,98
Ага...
Сделка внутри дня по GBPUSD
Пере открылся после без убытка по EURUSD
Отработка сделки по EURUSD