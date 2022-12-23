FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 30

Новый комментарий
 

жду 1700,00 по золоту

 
Siarhei Viarenich #:

жду 1700,00 по золоту

Я жду ниже 1617.00


 
Я понял. Буду смотреть, что около или ниже 1700,00 будет. Возможно упадёт и ниже. Спасибо.
 

Вот он, рыжик...


 

Свежак!!!

23 пункта и месячная зарплата...

а 7 пунктов опе не помеха:


И еще...


 

Фунтик мозг парит...


 
Lesorub #:

Свежак!!!

23 пункта и месячная зарплата...

а 7 пунктов опе не помеха:


И еще...


0,98

 
Renat Akhtyamov #:

0,98

Ага...

 

Сделка внутри дня  по GBPUSD


 
mixail789 mixajlof #:

Пере открылся  после без убытка по EURUSD


Отработка сделки по EURUSD

1...232425262728293031323334353637...41
Новый комментарий