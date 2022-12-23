FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 18
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Лесоруб здравствуйте, как Вы видите движение золота?
Продавайте золото.
Мало того, что я сделал прогноз по еве и ты удалил мой пост, так ты еще и лгун, говоря о переносе в другую ветку.
Это говорит о многом.
мдаааа....
Для многих сегодняшний день будет печальным.
в смысле?
в смысле?
Медведь, например, скрыл сигнал с глаз долой. Подписчик пострадал.
Медведь, например, скрыл сигнал с глаз долой. Подписчик пострадал.
подписчик уже давно слинял
медведь ливанул
Привет!
Тенденция - доллар в мосбирже подрос до 61 руль.
Не переживайте вы так. Я с подписчиком договорился. Собираюсь открыть счет на 1000.
Этот был испорчен большой просадкой. Он потом подпишется.
Не переживайте вы так. Я с подписчиком договорился. Собираюсь открыть счет на 1000.
Этот был испорчен большой просадкой. Он потом подпишется.
у тебя флетовая стратегия
сначала доработай