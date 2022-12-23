FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 18

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steklo rezka #:
Лесоруб  здравствуйте, как Вы видите движение золота? 

Продавайте золото. 

 
Aleksandr Yakovlev #:

Мало того, что я сделал прогноз по еве и ты удалил мой пост, так ты еще и лгун, говоря о переносе в другую ветку.

Это говорит о многом. 

мдаааа....

 
Для многих сегодняшний день будет печальным.
 
Uladzimir Izerski #:
Для многих сегодняшний день будет печальным.

в смысле?

 
Renat Akhtyamov #:

в смысле?

Медведь, например, скрыл сигнал с глаз долой. Подписчик пострадал. 

 
Uladzimir Izerski #:

Медведь, например, скрыл сигнал с глаз долой. Подписчик пострадал. 

подписчик уже давно слинял

медведь ливанул

 

Привет!

Тенденция - доллар в мосбирже подрос до 61 руль.

 

Не переживайте вы так. Я с подписчиком договорился. Собираюсь открыть счет на 1000. 

Этот был испорчен большой просадкой. Он потом подпишется.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Не переживайте вы так. Я с подписчиком договорился. Собираюсь открыть счет на 1000. 

Этот был испорчен большой просадкой. Он потом подпишется.

у тебя флетовая стратегия

сначала доработай

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