FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 16

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Speculator #:

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Это законно вообще?)

 

Небольшая сделка по CADJPY


 

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Здесь стоп поставить можно!

 

Опять стоп сработал. Срочно надо бежать к цыганам, чтоб по колдовали!   

  

 

Валютные пары  с  jpy  в сильном тренде AUDJPY


 

не, все таки культура не имеет границ

как все таки это круто и чертовски философично!!!

еще одна загадка и одновременно разгадка алгоритма продвижения к миру на Земле....


 
Renat Akhtyamov #:

не, все таки культура не имеет границ

как все таки это круто и чертовски философично!!!

еще одна загадка и разгадка одновременно алгоритма продвижения к миру на Земле....


Красивая песня, красивый клип, но лучше бы в Интересное и Юмор...

 

Сделка по EURAUD


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