FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 16
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Это законно вообще?)
Небольшая сделка по CADJPY
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Здесь стоп поставить можно!
Опять стоп сработал. Срочно надо бежать к цыганам, чтоб по колдовали!
Валютные пары с jpy в сильном тренде AUDJPY
не, все таки культура не имеет границ
как все таки это круто и чертовски философично!!!
еще одна загадка и одновременно разгадка алгоритма продвижения к миру на Земле....
не, все таки культура не имеет границ
как все таки это круто и чертовски философично!!!
еще одна загадка и разгадка одновременно алгоритма продвижения к миру на Земле....
Красивая песня, красивый клип, но лучше бы в Интересное и Юмор...
Сделка по EURAUD