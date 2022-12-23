FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 17

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mixail789 mixajlof #:

Сделка по EURAUD


Получил стоп по  EURAUD


 

Сделка вне риска  EURGBP


 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Интересное и Юмор".
 

Мало того, что я сделал прогноз по еве и ты удалил мой пост, так ты еще и лгун, говоря о переносе в другую ветку.

Это говорит о многом. 

 
Aleksandr Yakovlev #:

Мало того, что я сделал прогноз по еве и ты удалил мой пост, так ты еще и лгун, говоря о переносе в другую ветку.

Это говорит о многом. 

Сутки даю Вам отдыха за обсуждение действий модератора.

Пост Ваш был просто удалён так как в нём был не просто прогноз, а публично Ваше личное отношение к пользователю ресурса.

В Интересное и Юмор были перенесены видео-клипы от других пользователей - дату поста поглядите.

 

Мои мысли по EURUSD


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по EURUSD


Отработка анализа по EURUSD


 

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Сделка вне риска USDCHF


 
Лесоруб  здравствуйте, как Вы видите движение золота
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