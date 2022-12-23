FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 17
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Сделка по EURAUD
Получил стоп по EURAUD
Сделка вне риска EURGBP
Мало того, что я сделал прогноз по еве и ты удалил мой пост, так ты еще и лгун, говоря о переносе в другую ветку.
Это говорит о многом.
Мало того, что я сделал прогноз по еве и ты удалил мой пост, так ты еще и лгун, говоря о переносе в другую ветку.
Это говорит о многом.
Сутки даю Вам отдыха за обсуждение действий модератора.
Пост Ваш был просто удалён так как в нём был не просто прогноз, а публично Ваше личное отношение к пользователю ресурса.
В Интересное и Юмор были перенесены видео-клипы от других пользователей - дату поста поглядите.
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Сделка вне риска USDCHF