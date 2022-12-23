FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 41
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Что-то с йеной
вот такие вот они - новости ...
и чаще всего это процентная ставка
;)
если оба сливают, то хз
Когда оба сливают.
Это уже тяжёлый случай.
Требуется вмешательство спИциОлистАв.