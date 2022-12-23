FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 41

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Ivan Butko #:

Что-то с йеной

вот такие вот они - новости ...

и чаще всего это процентная ставка

;)

 
Renat Akhtyamov #:

если оба сливают, то хз

Когда оба сливают.

Это уже тяжёлый случай.

Требуется вмешательство спИциОлистАв.  

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