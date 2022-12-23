FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
). Да. Но за несколько лет. Ее и так дико занесло. Все в просаде по ней.
Renat Ak
более 200 активов не считая акций тенденция тока к росту на текущий момент более 70% в +се... /
вот, сбылся прогноз
причина роста - вытащить лишние/освободившиеся баксы с оборота
сами подумайте куда теперь двинет курс баксо-пар.....
;)
Привет дружище в моменте курс USDT может дойти до 200 р пик точка сброса.
А так 50-70 р может и ниже.
Перспективы по долару, как и по евро плачевные все переходят на CNY и крипту.
В РФ при содействии правительства и ЦБ рассматриваются меры регулирования и обмены в криптовалюте.
За Уралом уже в кафе и за такси и многие другие услуги и товары расплачиваются в крипте.
Кстати при выводе в моменте дают от 5 -10% плюсом если использовать сервис P2P, т.е 1000р вывожу получаю 1100р на Тинькофф и другие карты % может быть ещё выше но это в моменте, если спрос велик.
Наблюдаю и такую тенденцию что многие сейчас берут огромные кредиты и стейкают под 50-110% годовых на 30-120 дней, а тот% что ежедневно прилипает от стейкинга переводят на автомат в плавующую ставку хотя % ниже, но это всё зацикливается и потом фармиться ещё + от фарма прилетает, далее скидывают через P2P. Объёмы растут небывалыми темпами.P
Как и говорил рост по отношению к долару набирает обороты, хотя идеальный вариант продажи доллара ещё не наступил... ./ С выводом норм тока % на вывод упал с 5-10% плюсом до 1-2%,т.е отдаю 1000р получаю 1010-1020р -это на текущий момент. Жду санкций по РФ чтобы норм долларов скинуть по хорошему курсу так как по активам 85% в +се без учёта многих плюшек.
Далее возможны контр санкции РФ... ./
На моей странице найдете
Саша, согласен с твоим ТА, он рабочий. Написал такой индикатор. Немножко ты не додумал. У тебя флетовый. А должно получиться флет+тренд. Сам подумай, что ты видишь?
Привет. Тут все (100%) чего то не додумывают. Я не исключение.
А на счет моей ТА ты не прав. Она заточена на выход из флета (зона накопления, консолидация)
с последующим движением по тренду.
По йене осталось пройти 3 уровня -дневной максимум 125.22 ,1 апреля пробьем,далее недельный максимум 134.76 до 1 мая возьмем, и наконец максимум года 147.18 до 1 июня 2022 года .Похоже это связано с полугодовыми свечами.
Йена ориентируется на политику, а не на технику. У неё всегда были этапы, то новый Премьер Министр, то новые заморочки во внешней политике...
Спасибо. Енку покупаете? Жду 114.7.
а то все рекорды и прогнозы уже переплюнули ;))))
EUR\USD_1 Hour Цель 1.08215