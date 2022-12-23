FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 4

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SanAlex #:

EUR\USD-Weekly     На недельном вижу Цель 1.17266

EUR\USD-H1        На сегодня вижу Цель 1.12574


Посмотрим. В течении месяца я думаю станет понятно. Я всё же считаю, что глобально - вниз. До осени к 1.05 сходим. 

 
Биткоин ложится вниз на 40600 и затем пойдет вверх на 69000.
[Удален]  
Alexhiperforex #:
Биткоин ложится вниз на 40600 и затем пойдет вверх на 69000.
Ему дорога на -69000. Это да. Придумали бред какой-то
 
SanAlex #:

GBP\USD-H4     Сегодня быков и медведей разделяет этот уровень 1.34800 Сейчас цена находится ниже, это значит - что  Цель 1.33916 более вероятна и будет достигнута. 


ничего не имею против этого индикатора

ради спортивного и визуального интереса, 

попробуй посчитать одну линию слева на право, а другую справа на лево

вся беда в том, что по другому(как у тебя), по логике, линии получаются почти одинаковыми, то есть параллельными

но ведь это не так

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

ничего не имею против этого индикатора

ради спортивного и визуального интереса, 

попробуй посчитать одну линию слева на право, а другую справа на лево

вся беда в том, что по другому(как у тебя), по логике, линии получаются почти одинаковыми, то есть параллельными

но ведь это не так

;)

Я не понял про какие параллельные линии идёт речь - я смотрю по Pivot Индикатору ну и за одно, как и куда показывают другие Индикаторы.

Вот цена выше " P " значит рассматриваю покупки если цена опускается ниже, значит уже насторожено - а то лучше, переворачиваю позицию.

GBP\USD-H1             На данный момент, вижу Цель 1.36431

GBPUSDH1 1.35710

 

     GBP_USD 

  W- предположительно формируется коррекция в движении 1409 - 4247 , достигнут уровень 38.2  , по фибо ( 3163 ) , уровень 23.6 - 3577 , т.е. а) коррекция окончена пара торгуется выше уровня 23.6 , в) коррекция   продолжится с формированием движения ниже 23.6 . Ожидаю реакцию по отношению к уровням  на H-3 , в перспективе 1-2 дня. 

 

 

  

  

[Удален]  
Ветка для неудачников?))
 

   GBP_USD  , D - на дневках цена в области МА-200 , день -два "добавят"  определенность , предыдущие свинги на хаях имели замедление в торговле ( флет 5-6 дней) , на лоу проявлялся быстрый рынок , сейчас в движении от 3160 характеристики активности поменялись . 

 

 

 
за глобальную тенденцию не скажу 
а локально EURUSD ожидаю так 
[Удален]  

GBP\USD=Daily          Вижу решила отскочить немного вниз , приблизительно к 1.35770

GBPUSDDaily 1.35770

GBP\USD-H4   можно заметить и тут склонность к низу

GBPUSDH4

GBP\USD-H1      Сегодня проглядывается  от1.36572  к Цели 1.36050

GBPUSDH1 1.36572 1.36050

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