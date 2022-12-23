FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 4
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EUR\USD-Weekly На недельном вижу Цель 1.17266
EUR\USD-H1 На сегодня вижу Цель 1.12574
Посмотрим. В течении месяца я думаю станет понятно. Я всё же считаю, что глобально - вниз. До осени к 1.05 сходим.
Биткоин ложится вниз на 40600 и затем пойдет вверх на 69000.
GBP\USD-H4 Сегодня быков и медведей разделяет этот уровень 1.34800 Сейчас цена находится ниже, это значит - что Цель 1.33916 более вероятна и будет достигнута.
ничего не имею против этого индикатора
ради спортивного и визуального интереса,
попробуй посчитать одну линию слева на право, а другую справа на лево
вся беда в том, что по другому(как у тебя), по логике, линии получаются почти одинаковыми, то есть параллельными
но ведь это не так
;)
ничего не имею против этого индикатора
ради спортивного и визуального интереса,
попробуй посчитать одну линию слева на право, а другую справа на лево
вся беда в том, что по другому(как у тебя), по логике, линии получаются почти одинаковыми, то есть параллельными
но ведь это не так
;)
Я не понял про какие параллельные линии идёт речь - я смотрю по Pivot Индикатору ну и за одно, как и куда показывают другие Индикаторы.
Вот цена выше " P " значит рассматриваю покупки если цена опускается ниже, значит уже насторожено - а то лучше, переворачиваю позицию.
GBP\USD-H1 На данный момент, вижу Цель 1.36431
GBP_USD
W- предположительно формируется коррекция в движении 1409 - 4247 , достигнут уровень 38.2 , по фибо ( 3163 ) , уровень 23.6 - 3577 , т.е. а) коррекция окончена пара торгуется выше уровня 23.6 , в) коррекция продолжится с формированием движения ниже 23.6 . Ожидаю реакцию по отношению к уровням на H-3 , в перспективе 1-2 дня.
GBP_USD , D - на дневках цена в области МА-200 , день -два "добавят" определенность , предыдущие свинги на хаях имели замедление в торговле ( флет 5-6 дней) , на лоу проявлялся быстрый рынок , сейчас в движении от 3160 характеристики активности поменялись .
а локально EURUSD ожидаю так
GBP\USD=Daily Вижу решила отскочить немного вниз , приблизительно к 1.35770
GBP\USD-H4 можно заметить и тут склонность к низу
GBP\USD-H1 Сегодня проглядывается от1.36572 к Цели 1.36050