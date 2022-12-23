FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 6
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кто на битке сидит..по ходу пора валить,,закрывать позиции..слышали!?фсб убедило Набиулинну на полный запрет по операциям с криптовалютой
там и убеждать не надо
всё это рок-н-роллл....
там и убеждать не надо
всё это рок-н-роллл....
ниже скорей всего не дадут уйти паре..от этой зоны начнём скупать))
GBP\USD-M30 Цель на сегодня 1.36768
Чё там твои пивоты??не работают?))))даа , ладно хоть на демке сидишь..на реальном бы давно всем банкам бы задолжал))
Он строит советники методом тыка, ну и торгует также
dryun777 #:
Чё там твои пивоты??не работают?))))даа , ладно хоть на демке сидишь..на реальном бы давно всем банкам бы задолжал))
всё отлично работает - видел с утра, что двинет сегодня вниз. Прогноз когда даю, это только на тот день, на текущий день.
GBP\USD-M30