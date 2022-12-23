FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 6

Новый комментарий
[Удален]  
кто на битке сидит..по ходу пора валить,,закрывать позиции..слышали!?фсб убедило Набиулинну на полный запрет по операциям с криптовалютой
 
dryun777 #:
кто на битке сидит..по ходу пора валить,,закрывать позиции..слышали!?фсб убедило Набиулинну на полный запрет по операциям с криптовалютой

там и убеждать не надо

всё это рок-н-роллл....

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

там и убеждать не надо

всё это рок-н-роллл....

так толпа верит в крипту!!и попадут в итоге на бабки!!!верущие в рост битка уже дочерта потеряли!!!
[Удален]  

ниже скорей всего не дадут уйти паре..от этой зоны начнём скупать))


[Удален]  
и по этой паре можно потихоньку в сел вставать..норвегия уже ставку подняла,,на следующем решении опять поднимет,,так что крона будет дорожать по отношению к евро
[Удален]  
SanAlex #:

GBP\USD-M30             Цель на сегодня 1.36768



Чё там твои пивоты??не работают?))))даа , ладно хоть на демке сидишь..на реальном бы давно всем банкам бы задолжал))

[Удален]  
dryun777 #:

Он строит советники методом тыка, ну и торгует также
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Он строит советники методом тыка, ну и торгует также
на рынке надо попробовать сначала семечками поторговать😀
[Удален]  
В четверг решение по ставке ФРС .вот потом и поглядим на будущее бакса
[Удален]  

dryun777 #:

Чё там твои пивоты??не работают?))))даа , ладно хоть на демке сидишь..на реальном бы давно всем банкам бы задолжал))

всё отлично работает - видел с утра, что двинет сегодня вниз. Прогноз когда даю, это только на тот день, на текущий день.

GBP\USD-M30

GBPUSDM30 

12345678910111213...41
Новый комментарий