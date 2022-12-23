FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 7
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не кто на мои прогнозы и не смотрит - а только ржут. и так же, кто бы здесь не выставит прогноз и я ржу.
не кто на мои прогнозы и не смотрит - а только ржут. и так же, кто бы здесь не выставит прогноз и я ржу.
AUD_USD , пара торгуется в области уровня 7185 , 7000 - уровень на истории уже выступал в качестве сопротивления и от него на H-6 формируется повышательный канал ( декабрь-январь) , S\R - 7150 и 7215 .
Биткоин пошел вверх на 69000.В последний раз....
Биткойн уже запретили, теперь его не будет. И правильно. Развели Клондайк для мошенников. Прикрыли лавочку. Надо ещё доллар и евро отменить
это вряд ли
затарились по уши
просвятись в инете
Биткойн уже запретили, теперь его не будет. И правильно. Развели Клондайк для мошенников. Прикрыли лавочку. Надо ещё доллар и евро отменить
Однако руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что события в Казахстане не повлияли на криптовалютный рынок. По его словам, сеть продолжала работать в привычном режиме, не было роста комиссий или задержек. Изменения же на криптовалютном рынке объясняются лишь спросом и предложением, обратил внимание эксперт. Так, в ноябре курс достигал максимальных отметок (преодолевал отметку в $68 тыс.) в условиях низкой торговой активности, и новый ценовой рекорд оказался выше предыдущего всего на несколько тысяч. Биткоин при этом почти сразу же потерял завоеванные позиции.
«Именно здесь и лежит причина текущего падения котировок. В рамках данного тренда цены вполне может достигнуть отметки в $30 тысяч», — полагает Хомский.
Дно еще впереди: что ждет биткоин в 2022 году - Газета.Ru (gazeta.ru)
Однако руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что события в Казахстане не повлияли на криптовалютный рынок. По его словам, сеть продолжала работать в привычном режиме, не было роста комиссий или задержек. Изменения же на криптовалютном рынке объясняются лишь спросом и предложением, обратил внимание эксперт. Так, в ноябре курс достигал максимальных отметок (преодолевал отметку в $68 тыс.) в условиях низкой торговой активности, и новый ценовой рекорд оказался выше предыдущего всего на несколько тысяч. Биткоин при этом почти сразу же потерял завоеванные позиции.
«Именно здесь и лежит причина текущего падения котировок. В рамках данного тренда цены вполне может достигнуть отметки в $30 тысяч», — полагает Хомский.
Дно еще впереди: что ждет биткоин в 2022 году - Газета.Ru (gazeta.ru)
GBP\USD-M30 Цель на сегодня смотрит к 1.33718