FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 7

Новый комментарий
[Удален]  
dryun777 #:

не кто на мои прогнозы и не смотрит - а только ржут. и так же, кто бы здесь не выставит прогноз и я ржу.

[Удален]  
SanAlex #:

не кто на мои прогнозы и не смотрит - а только ржут. и так же, кто бы здесь не выставит прогноз и я ржу.

ясно,я вот сегодня биток закрыл))сам себе прогноз делаю
Файлы:
Screenshot_6.jpg  13 kb
[Удален]  
EURCHF подходит к своему историческому минимуму,снова подходит))1.03350 БАЙ и снова отскок вверх до сопротивления 1.05100.
 

   

     AUD_USD   ,  пара торгуется в области уровня  7185 , 7000 - уровень на истории уже выступал в качестве сопротивления и от него на H-6 формируется повышательный канал ( декабрь-январь) , S\R - 7150 и 7215 . 


   

   

   

 
Биткоин пошел вверх на 69000.В последний раз....
[Удален]  
s20202020s #:
Биткоин пошел вверх на 69000.В последний раз....
Биткойн уже запретили, теперь его не будет. И правильно. Развели Клондайк для мошенников. Прикрыли лавочку. Надо ещё доллар и евро отменить
 
Vladimir Baskakov #:
Биткойн уже запретили, теперь его не будет. И правильно. Развели Клондайк для мошенников. Прикрыли лавочку. Надо ещё доллар и евро отменить

это вряд ли

затарились по уши

просвятись в инете

 
Vladimir Baskakov #:
Биткойн уже запретили, теперь его не будет. И правильно. Развели Клондайк для мошенников. Прикрыли лавочку. Надо ещё доллар и евро отменить

Однако руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что события в Казахстане не повлияли на криптовалютный рынок. По его словам, сеть продолжала работать в привычном режиме, не было роста комиссий или задержек. Изменения же на криптовалютном рынке объясняются лишь спросом и предложением, обратил внимание эксперт. Так, в ноябре курс достигал максимальных отметок (преодолевал отметку в $68 тыс.) в условиях низкой торговой активности, и новый ценовой рекорд оказался выше предыдущего всего на несколько тысяч. Биткоин при этом почти сразу же потерял завоеванные позиции.

«Именно здесь и лежит причина текущего падения котировок. В рамках данного тренда цены вполне может достигнуть отметки в $30 тысяч», — полагает Хомский.

Дно еще впереди: что ждет биткоин в 2022 году - Газета.Ru (gazeta.ru)

[Удален]  
Lilita Bogachkova #:

Однако руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что события в Казахстане не повлияли на криптовалютный рынок. По его словам, сеть продолжала работать в привычном режиме, не было роста комиссий или задержек. Изменения же на криптовалютном рынке объясняются лишь спросом и предложением, обратил внимание эксперт. Так, в ноябре курс достигал максимальных отметок (преодолевал отметку в $68 тыс.) в условиях низкой торговой активности, и новый ценовой рекорд оказался выше предыдущего всего на несколько тысяч. Биткоин при этом почти сразу же потерял завоеванные позиции.

«Именно здесь и лежит причина текущего падения котировок. В рамках данного тренда цены вполне может достигнуть отметки в $30 тысяч», — полагает Хомский.

Дно еще впереди: что ждет биткоин в 2022 году - Газета.Ru (gazeta.ru)

Ты как всегда, о своем о женском. События в Казахстане влияют только на Казахстан
[Удален]  

GBP\USD-M30        Цель на сегодня смотрит к 1.33718

GBPUSDM30 1.33718

1234567891011121314...41
Новый комментарий