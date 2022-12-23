FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 13
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USD-JPY , третья неделя роста , чистое движение ( без коррекции ) 114.63 - 120.45 , 119.90 - баланс , S\R - 120.15 , 120.50 и 190.65 , 190.30. а) вопрос когда будут выставляться объёмы на продажу , как достижение целевого уровня , в) коррекция как подтверждение цели и потенциал 1-уровень 23.6 фибо ( варианты "а" и "в" - локализация текущая неделя ).
Голимый разводняк...
GBPUSDH2 Цель 1.32478
Цель достигнута - прогноз удачный.
думаю 120+ даже 122 а потом в 106
ну вот теперь можно и набирать шортики
USDJPYMonthly Нацелилась к 130.364
ну вот теперь можно и набирать шортики
КУКЛ знает все заранее...
Иена вверх на 147.18 начала подьем и он будет быстрым.
). Да. Но за несколько лет. Ее и так дико занесло. Все в просаде по ней.