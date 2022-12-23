FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 13

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      USD-JPY , третья неделя роста , чистое движение ( без коррекции )  114.63 - 120.45  , 119.90 - баланс , S\R - 120.15 , 120.50 и 190.65 , 190.30.   а) вопрос когда будут выставляться объёмы на продажу , как достижение целевого уровня , в) коррекция как подтверждение цели и потенциал   1-уровень 23.6 фибо  ( варианты "а" и "в" - локализация текущая неделя ).


   

 

Голимый разводняк...


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SanAlex #:

GBPUSDH2        Цель 1.32478

Цель достигнута - прогноз удачный.

GBPUSDH2.png

 
GhostMan #:

думаю 120+ даже 122 а потом в 106

ну вот теперь можно и набирать шортики

[Удален]  

USDJPYMonthly           Нацелилась к 130.364

USDJPYMonthly 130.364

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GBPUSDH2           на 25.03.2022    Цель 1.31023

GBPUSDH2 1.3102

 
GhostMan #:

ну вот теперь можно и набирать шортики

КУКЛ знает все заранее...


 
Иена вверх на 147.18 начала подьем и он будет быстрым.
 
А евро медленно вниз на 0.8260 
 
Hiperforex 2000 #:
Иена вверх на 147.18 начала подьем и он будет быстрым.

). Да. Но за несколько лет. Ее и так дико занесло. Все в просаде по ней.

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