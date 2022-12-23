FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 8
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GBP\USD-H1 нацелилась к 1.37397
счас будет ставка ФРС
понаблюдаем...
GBP\USD-H1 нацелилась к 1.37397
GBP\USD-H1 не удалось с первой попытки рвануть к 1.37397 теперь как закрепится выше этой цены 1.34773
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GBP\USD-Daily 1.34111 думаю отсюда можно готовится на разворот
GBP\USD-H1 как бы в этом месте, уже и пора развернутся верх. торопится рано, нужно дождаться цены выше 1.34111
EUR_USD , 1170 - баланс , S\R 1135 и 1205 , диапазон 1300 - 1130 сформирован без элемента фрактальной коррекции ( т.е. сильное движение ) , вопрос - достигнуты ли целевые уровни , в перспективе дня рассматриваю варианты а) движение продолжиться , в) будет формироваться коррекция .
EUR\USD-M30 Сигнала ещё нет - но как цена закрепится выше 1.11729 -то можно рискнуть к цели 1.12845
USD\CAD-H1 Скорее всего дотянет к 1.28098
USD_JPY , на D - 1 , пара торгуется в области 114.90 ,предыдущие экстремумы сформированы в рамках внутриканальной проекции , H-6 уровни S\R 115.50 и 114.30 .
На W- недельках отмеченные стрелками недели , текущая неделя , пятница и вероятность построения свечного паттерна " висельник" , предыдущая ( отмеченная ) "недотягивает" до определения паттерна "падающая звезда" из-за слегка крупного "тела" недели , в целом можно рассматривать как потенциальные сигнальные ориентиры .
EUR_USD , H-3 уровень - 1445 балансовый , S\R - 1410 и 1480 , D - после заседания ФРС от 26.01 пара "расширила" торговый диапазон , но в целом можно рассматривать как внутриканальный флет ниже 200 МА , следующее заседание ФРС 16.03 , прогнозируемые варианты до 16.03 , а) движения приобретут характер широких свинговых диапазонов , в) активность сместиться в область 1300 - уровня .
USD\CAD-H2 жду здесь 1.26322 - а вы как думаете ? угадал я или нет ?