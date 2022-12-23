FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 8

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GBP\USD-H1        нацелилась к 1.37397

GBPUSDH1 1.37397

 

счас будет ставка ФРС

понаблюдаем...

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SanAlex #:

GBP\USD-H1        нацелилась к 1.37397

GBP\USD-H1       не удалось с первой попытки рвануть к 1.37397  теперь как закрепится выше этой цены 1.34773

GBPUSDH1 1.34773

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GBP\USD-Daily       1.34111  думаю отсюда можно готовится на разворот 

GBPUSDDaily

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GBP\USD-H1      как бы в этом месте, уже и пора развернутся верх. торопится рано, нужно дождаться цены выше 1.34111  

GBPUSDH1

 

         EUR_USD   , 1170 - баланс , S\R 1135 и 1205 , диапазон 1300 - 1130 сформирован без элемента фрактальной коррекции ( т.е. сильное движение ) , вопрос - достигнуты ли целевые уровни  , в перспективе  дня рассматриваю варианты а) движение продолжиться , в) будет формироваться коррекция .  

          

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EUR\USD-M30    Сигнала ещё нет - но как цена закрепится выше 1.11729 -то можно рискнуть к цели  1.12845 

EURUSDM30 1.12845

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USD\CAD-H1     Скорее всего дотянет к 1.28098

USDCADH1 1.28098

 

          USD_JPY , на D - 1 , пара торгуется в области 114.90 ,предыдущие экстремумы сформированы в рамках внутриканальной проекции , H-6 уровни S\R  115.50 и 114.30 .   

       На W-  недельках отмеченные стрелками недели , текущая неделя , пятница и вероятность построения свечного паттерна " висельник" , предыдущая ( отмеченная ) "недотягивает" до определения паттерна "падающая звезда" из-за слегка крупного "тела" недели , в целом можно рассматривать как потенциальные сигнальные ориентиры .       


   

   

   
 

           EUR_USD   , H-3   уровень - 1445 балансовый , S\R - 1410 и 1480 , D -  после заседания ФРС от 26.01  пара  "расширила" торговый диапазон , но в целом можно рассматривать как внутриканальный флет  ниже 200 МА , следующее заседание ФРС 16.03  , прогнозируемые варианты до 16.03 ,  а) движения приобретут характер широких свинговых диапазонов , в) активность сместиться в область 1300 - уровня .  

         

    

    

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USD\CAD-H2       жду здесь 1.26322 - а вы как думаете ?  угадал я или нет ?

USDCADH2 1.26322

                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                                 

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