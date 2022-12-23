FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 2
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Каким образом писать тебе в личку с отключенными сообщениями?
Ой, сейчас исправлю)))
Всех с наступающим Новым Годом!
Пусть в наступившем году все ваши планы и прогнозы сбываются, а следствием становится благополучие!
И пусть эти тенденции живут и процветают! Здоровья вам и вашим семьям!
У меня есть к тебе предложение. Удали эту ветку.
Вместо тебя, создам ее я.
Ты модератор. Она тебе ни к чему.
Тут все равно ни кто писать не будет.
GBP\USD-H4 Вроде подошёл момент, на отскок к MA144 Цель 1.33916
GBP\USD-H4 Вроде подошёл момент, на отскок к MA144 Цель 1.33916
GBP\USD-H4 Сегодня быков и медведей разделяет этот уровень 1.34800 Сейчас цена находится ниже, это значит - что Цель 1.33916 более вероятна и будет достигнута.
У меня есть к тебе предложение. Удали эту ветку.
Вместо тебя, создам ее я.
Волюнтаризм какой-то! Предлагаю не больше года в одни руки!
BTC\USD-Weekly Уверенно с расстановкой движется к цели 38006.10
По фунту, я думаю, в январе будут сформированы годовые лоу, где-то в районе 1.32-1.33, а оттуда в рост к годовым хаям, в район 1.38-1.40.
GBP\USD-H4 Сегодня быков и медведей разделяет этот уровень 1.34800 Сейчас цена находится ниже, это значит - что Цель 1.33916 более вероятна и будет достигнута.
GBP\USD-H1 Всё изменилось - отскок к 1.33916 отменяется - продолжение роста к 1.35736
GBP\USD-Daily 1.35736
GBP\USD-H1 Всё изменилось - отскок к 1.33916 отменяется - продолжение роста к 1.35736
GBP\USDM-30 Стоим! решается куда двинуть!?
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такими темпами точно доберётся сегодня до цели. Вот от цели - может резко двинуть вниз.