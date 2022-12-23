FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 2

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Vladimir Baskakov #:
Каким образом писать тебе в личку с отключенными сообщениями?

Ой, сейчас исправлю)))

 
Исправил
 
Artyom Trishkin:

Всех с наступающим Новым Годом!

Пусть в наступившем году все ваши планы и прогнозы сбываются, а следствием становится благополучие!

И пусть эти тенденции живут и процветают! Здоровья вам и вашим семьям!

У меня есть к тебе предложение. Удали эту ветку. 

Вместо тебя, создам ее я. 

Ты модератор. Она тебе ни к чему.

Тут все равно ни кто писать не будет.

[Удален]  

GBP\USD-H4      Вроде подошёл момент, на отскок к MA144   Цель 1.33916

GBPUSDH4 1.33916

[Удален]  
SanAlex #:

GBP\USD-H4      Вроде подошёл момент, на отскок к MA144   Цель 1.33916

GBP\USD-H4     Сегодня быков и медведей разделяет этот уровень 1.34800 Сейчас цена находится ниже, это значит - что  Цель 1.33916 более вероятна и будет достигнута. 

GBPUSDH4 1.34800

 
Aleksandr Yakovlev #:

У меня есть к тебе предложение. Удали эту ветку. 

Вместо тебя, создам ее я. 

Волюнтаризм какой-то!  Предлагаю не больше года в одни руки! 

[Удален]  

BTC\USD-Weekly         Уверенно с расстановкой движется к цели 38006.10

BTCUSDWeekly 38006.10

 

По фунту, я думаю, в январе будут сформированы  годовые лоу, где-то в районе 1.32-1.33, а оттуда в рост к годовым хаям, в район 1.38-1.40.

[Удален]  
SanAlex #:

GBP\USD-H4     Сегодня быков и медведей разделяет этот уровень 1.34800 Сейчас цена находится ниже, это значит - что  Цель 1.33916 более вероятна и будет достигнута. 

GBP\USD-H1          Всё изменилось - отскок к  1.33916 отменяется - продолжение роста к 1.35736

GBPUSDH1 1.35736

GBP\USD-Daily 1.35736

GBPUSDDaily 1.35736

[Удален]  
SanAlex #:

GBP\USD-H1          Всё изменилось - отскок к  1.33916 отменяется - продолжение роста к 1.35736

GBP\USDM-30             Стоим! решается куда двинуть!?

GBPUSDM30

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такими темпами точно доберётся сегодня до цели. Вот от цели - может резко двинуть вниз.

GBPUSDM30 3

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