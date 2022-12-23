FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 9

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На данный момент не зарабатывает только ленивый.
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Lilita Bogachkova #:
На данный момент не зарабатывает только ленивый.

Есть смысл сейчас открываться на всю пятницу? (мнение)

 
Ivan Butko #:

Есть смысл сейчас открываться на всю пятницу? (мнение)

Как сказал Герчик, если есть инсайд, то можно и на весь банк. Вчерашнюю однородную информацию в СМИ можно считать информацией похожей на инсайдерскую. Капиталом правит страх и жадность - на эту тему снят интересный минисериал "The Fear Index".

The Fear Index (TV Series 2022– ) - IMDb
The Fear Index (TV Series 2022– ) - IMDb
  • www.imdb.com
The Fear Index: With Josh Hartnett, Arsher Ali, Leila Farzad, Grégory Montel. A scientist-turned-wall street tycoon becomes the target of a plot to destroy the world's financial markets.
 
Объясните несведущему... Торговля через MT5/4 USDRUB приостановлена везде или это только отдельные брокеры её остановили? Просто РобоФорекс пишет, что сделки можно только закрывать. 

Ну и, соответственно, если это история отдельных брокеров, то подскажите какие продолжают этой парой торговать
 
Stanislav_SS #:
Объясните несведущему... Торговля через MT5/4 USDRUB приостановлена везде или это только отдельные брокеры её остановили? Просто РобоФорекс пишет, что сделки можно только закрывать. 

Ну и, соответственно, если это история отдельных брокеров, то подскажите какие продолжают этой парой торговать

Может, это признак кухни. Очевидная ситуация: все начнут покупать USDRUB, так как РФ отключат от SWIFT, оставят ДЦ без денег (могу ошибаться). 

 
Ivan Butko #:

Может, это признак кухни. Очевидная ситуация: все начнут покупать USDRUB, так как РФ отключат от SWIFT, оставят ДЦ без денег (могу ошибаться)

Тенденция на покупку этой пары сейчас очевидна... Я сам 21 числа зашел на покупку, вышел на 89 за доллар, хотел фиксировать прибыль и заходить повторно, но увы... До сих пор в поисках брокера работающего с этой парой, если такие остались конечно. Думаю рост не остановится в ближайшие 3-4 месяца.


 
А кто на каких парах сейчас торгует? Где ловите эти "взлеты и падения"?
 

       EUR_USD          H-3 ,  уровень - 1200 балансовый , S\R  - 1235  и 1165  , торговля выше 1235 создаст перспективу роста , ниже 1200 рассматриваю как рейндж ( в "рамках" времени  понедельник - среда ). 


         

 

      EUR_USD   , D -1  просматривается паттерн "И"  ( прайс акшен ) , и вопрос паттерн сформирован  ( 25 .02 ) и идет торговая реакция  в шорт  , или ,  события ниже  экстремума  1120  имеют ложную активность .  Видимо подтверждение нужно ожидать в цене закрытия недели , также экономические новости ( четверг - пятница ) могут выступать в качестве драйвера . H-3 , пара торгуется в области 1100 уровня ( баланс ) , S\R 1135 и 1065 , цели  bay 1170 , sell 1030 . 

   


     

     

 

Здравствуйте. Есть ссылка на прошлогодний чат?

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