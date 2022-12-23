FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 9
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На данный момент не зарабатывает только ленивый.
Есть смысл сейчас открываться на всю пятницу? (мнение)
Есть смысл сейчас открываться на всю пятницу? (мнение)
Как сказал Герчик, если есть инсайд, то можно и на весь банк. Вчерашнюю однородную информацию в СМИ можно считать информацией похожей на инсайдерскую. Капиталом правит страх и жадность - на эту тему снят интересный минисериал "The Fear Index".
Объясните несведущему... Торговля через MT5/4 USDRUB приостановлена везде или это только отдельные брокеры её остановили? Просто РобоФорекс пишет, что сделки можно только закрывать.
Может, это признак кухни. Очевидная ситуация: все начнут покупать USDRUB, так как РФ отключат от SWIFT, оставят ДЦ без денег (могу ошибаться).
Может, это признак кухни. Очевидная ситуация: все начнут покупать USDRUB, так как РФ отключат от SWIFT, оставят ДЦ без денег (могу ошибаться)
Тенденция на покупку этой пары сейчас очевидна... Я сам 21 числа зашел на покупку, вышел на 89 за доллар, хотел фиксировать прибыль и заходить повторно, но увы... До сих пор в поисках брокера работающего с этой парой, если такие остались конечно. Думаю рост не остановится в ближайшие 3-4 месяца.
EUR_USD H-3 , уровень - 1200 балансовый , S\R - 1235 и 1165 , торговля выше 1235 создаст перспективу роста , ниже 1200 рассматриваю как рейндж ( в "рамках" времени понедельник - среда ).
EUR_USD , D -1 просматривается паттерн "И" ( прайс акшен ) , и вопрос паттерн сформирован ( 25 .02 ) и идет торговая реакция в шорт , или , события ниже экстремума 1120 имеют ложную активность . Видимо подтверждение нужно ожидать в цене закрытия недели , также экономические новости ( четверг - пятница ) могут выступать в качестве драйвера . H-3 , пара торгуется в области 1100 уровня ( баланс ) , S\R 1135 и 1065 , цели bay 1170 , sell 1030 .
Здравствуйте. Есть ссылка на прошлогодний чат?