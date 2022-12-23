FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 12

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Vitaly Muzichenko #:

Какой чат, у меня их там вообще нет?

ой, тема форума =) Помнится раньше за месяц по 500 страниц писали..

 
Manа нет, страниц нет...    
 
sterva #: 

По любасу, продают...


 
Есть ли прогнозы по акциям Яндекс?
 
Hiperforex 2000 #:
EUR-USD сходит вверх на 1.1385 а дальше точно неопределенность.

   Визуально на этом уровне профиль пары накапливался , да , вероятно диапазон аккумуляции март - апрель .  

 

          GBP-USD , пара в ниспадающем канале ( инфа ни о чем ) , значит смотрим уровни , 3170 - баланс , S\R - 3260 и 3080 и ожидаем реакцию Франкфурт -Лондон . 


     

 

       AUD-USD ,  7395- баланс , S\R - 7350 и 7435 , движение в конце прошлой недели ( 7204 - 7423 ) пока в "чистом" виде т.е. без коррекции , характеристики  свинговых движений в марте имеют более  широкий диапазон от МА 200 .


    

 
Lesorub #:

По любасу, продают...


думаю 120+ даже 122 а потом в 106

[Удален]  

GBPUSDH2        Цель 1.32478

1.32478

 
GhostMan #:

думаю 120+ даже 122 а потом в 106

Сигнальчик:


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