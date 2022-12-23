FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 12
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Какой чат, у меня их там вообще нет?
ой, тема форума =) Помнится раньше за месяц по 500 страниц писали..
По любасу, продают...
EUR-USD сходит вверх на 1.1385 а дальше точно неопределенность.
Визуально на этом уровне профиль пары накапливался , да , вероятно диапазон аккумуляции март - апрель .
GBP-USD , пара в ниспадающем канале ( инфа ни о чем ) , значит смотрим уровни , 3170 - баланс , S\R - 3260 и 3080 и ожидаем реакцию Франкфурт -Лондон .
AUD-USD , 7395- баланс , S\R - 7350 и 7435 , движение в конце прошлой недели ( 7204 - 7423 ) пока в "чистом" виде т.е. без коррекции , характеристики свинговых движений в марте имеют более широкий диапазон от МА 200 .
По любасу, продают...
думаю 120+ даже 122 а потом в 106
GBPUSDH2 Цель 1.32478
думаю 120+ даже 122 а потом в 106
Сигнальчик: