Валюты / AUDCHF
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc
0.52479 CHF 0.00033 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: Swiss Franc
Курс AUDCHF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.52420 CHF за 1 AUD, а максимальная — 0.52577 CHF.
Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.52420 0.52577
Годовой диапазон
0.49976 0.58695
17 сентября, среда