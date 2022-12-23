FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 15
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EUR\USD_1 Hour Цель 1.08215
Соглашаюсь. Есть такая вероятность.
По фунту тоже интересно.
Соглашаюсь. Есть такая вероятность.
По фунту тоже интересно.
GBP\USD_1 Hour по ходу к 1.29500
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Так стоп поставлю
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Так закрою!
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