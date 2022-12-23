FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 15

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SanAlex #:

EUR\USD_1 Hour         Цель 1.08215


Соглашаюсь. Есть такая вероятность.

По фунту тоже интересно.

999

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Соглашаюсь. Есть такая вероятность.

По фунту тоже интересно.

GBP\USD_1 Hour       по ходу к 1.29500

GBPUSD_1 Hour_1.29500.png 46.6 kB 1033 x 487px

 

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Так стоп поставлю

 

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Так закрою!

 


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сатанисты в теме )))))))
 

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